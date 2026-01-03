Ψηφιακή χαρτογράφηση του Δημοσίου: Μεγάλα σχέδια, παλιές εκκρεμότητες και το στοίχημα της εφαρμογής

Η δημόσια ακίνητη περιουσία επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από ένα φιλόδοξο ψηφιακό σχέδιο που υπόσχεται να βάλει τάξη σε έναν από τους πιο θολούς τομείς του κράτους. Με απόφαση που υπέγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δρομολογείται η ένταξη σειράς έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο την πλήρη καταγραφή, οργάνωση και –τελικά– αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλα τα διάσπαρτα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικά μητρώα και υπηρεσίες. Τίτλοι ιδιοκτησίας, ενεργειακά πιστοποιητικά, κωδικοί κτηματολογίου και λοιπά δεδομένα θα συγκεντρωθούν σε μία ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε το κράτος να γνωρίζει –τουλάχιστον θεωρητικά– τι ακριβώς του ανήκει.

Για να επιτευχθεί αυτό, επιστρατεύονται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση, τον έλεγχο ποιότητας και την επικαιροποίηση των δεδομένων. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση drones για εναέριες λήψεις υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατες απεικονίσεις και γεωχωρικά στοιχεία, ώστε να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα όρια και η πραγματική κατάσταση των ακινήτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Η νέα πλατφόρμα προβλέπεται να συνδεθεί με φορείς που ήδη διαχειρίζονται ή καταγράφουν ακίνητα, όπως το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με στόχο να περιοριστούν οι ασυμφωνίες και τα γνωστά προβλήματα επικαλύψεων, λαθών και αμφισβητήσεων ιδιοκτησίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έως το 2028 σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν τεχνικοί και νομικοί έλεγχοι σε χιλιάδες επιλεγμένα ακίνητα. Η λογική είναι απλή: χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και πλήρη φάκελο, καμία αξιοποίηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν οι έλεγχοι αυτοί θα κινηθούν με τους ρυθμούς που απαιτεί η αγορά ή αν θα χαθούν στα γνώριμα γρανάζια της διοίκησης.

Από το 2026, το σχέδιο αποκτά και έντονη «ελεγκτική» διάσταση. Drones σε συνδυασμό με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό καταπατήσεων και παραβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια τεχνολογική απάντηση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αν και μένει να φανεί αν θα υπάρξει και η πολιτική βούληση για την επιβολή κυρώσεων εκεί όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, προαναγγέλλεται εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ώστε η αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς και στις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης. Η εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι οι νόμοι από μόνοι τους δεν αρκούν, αν δεν συνοδεύονται από σταθερούς κανόνες και συνέπεια στην εφαρμογή τους.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημόσια ακίνητη περιουσία. Αντίστοιχες προσπάθειες στο παρελθόν έμειναν στα χαρτιά ή βάλτωσαν στη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη. Το πραγματικό στοίχημα, λοιπόν, δεν είναι τα drones, οι πλατφόρμες και οι αλγόριθμοι, αλλά αν αυτή τη φορά η ψηφιακή καταγραφή θα οδηγήσει σε πραγματική αξιοποίηση και ουσιαστική προστασία της δημόσιας περιουσίας – και όχι σε έναν ακόμη φιλόδοξο ψηφιακό φάκελο.

Διαβάστε επίσης:

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,2% στην Ελλάδα τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου

Στεγαστικό: Κοινοτικά λεφτά υπάρχουν αλλά κινδυνεύουν να μείνουν στα συρτάρια – Γιατί δεν λειτουργούν τα προγράμματα «Σπίτι μου»