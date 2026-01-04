Damiano David: Ο νικητής της Eurovision 2021 και τραγουδιστής των Maneskin αρραβωνιάστηκε την Dove Cameron

Ο Damiano David, νικητής της Eurovision 2021 με τους Måneskin και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης ροκ σκηνής, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Dove Cameron.

Ο frontman του ιταλικού συγκροτήματος ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, τo Σάββατο 3 Ιανουαρίου, με φωτογραφίες από πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο πλευρό της 29χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού, όπου ξεχωρίζει το μονόπετρο.

Οι φήμες περί αρραβώνα είχαν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, μετά από κοινή τους εμφάνιση στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με το People. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024, επιβεβαιώνοντας έκτοτε δημόσια τη σχέση του.

