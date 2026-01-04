search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:51
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 10:24

Damiano David: Ο νικητής της Eurovision 2021 και τραγουδιστής των Maneskin αρραβωνιάστηκε την Dove Cameron

04.01.2026 10:24
damiano david dove cameron (1)

Ο Damiano David, νικητής της Eurovision 2021 με τους Måneskin και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης ροκ σκηνής, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Dove Cameron.

Ο frontman του ιταλικού συγκροτήματος ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, τo Σάββατο 3 Ιανουαρίου, με φωτογραφίες από πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο πλευρό της 29χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού, όπου ξεχωρίζει το μονόπετρο.

Οι φήμες περί αρραβώνα είχαν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, μετά από κοινή τους εμφάνιση στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με το People. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024, επιβεβαιώνοντας έκτοτε δημόσια τη σχέση του.

Διαβάστε επίσης:

Μίκι Ρουρκ: Άστεγος κινδυνεύει να μείνει ο σταρ των 80s (Video)

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
el venizelos 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία - «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:51
el venizelos 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

1 / 3