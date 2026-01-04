search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 16:14

Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους για την Βενεζουέλα – «Όχι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα»

04.01.2026 16:14
ispania venezuela (1)

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη για να καταδικάσουν την «ιμπεριαλιστική επιθετικότητα» μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Διαδηλωτές κρατούσαν πολλά πλακάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταπίνει λαίμαργα ένα μπιτόνι λαδιού – βαμμένο στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας, ένα άλλο που έγραφε «Τραμπ ο επιτιθέμενος», ενώ ένα πλακάτ έγραφε «Όχι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας».

Πολλές σημαίες του ισπανικού ακροαριστερού κόμματος Podemos και του ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν επίσης ορατές ανάμεσα στις σημαίες της Βενεζουέλας που κυμάτιζαν μπροστά από την πρεσβεία, στην καρδιά της Μαδρίτης, την επόμενη μέρα από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε μια στρατιωτική επιχείρηση μετά από αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο Μαδούρο βρίσκεται πλέον φυλακισμένος σε φυλακή της Νέας Υόρκης περιμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι η χώρα του θα ηγηθεί της μετάβασης στη Βενεζουέλα και σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η χώρα του οποίου χορήγησε άσυλο στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται στην εξορία, είχε ήδη καταδικάσει χθες «μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», κρίνοντας ότι αυτή η επιχείρηση «[ωθεί] την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας» και ζήτησε μια «δίκαιη και βασισμένη στον διάλογο» μετάβαση.

Σήμερα, ο Σάντσεθ, ο οποίος βασίζεται στην υποστήριξη του ακροαριστερού συνεταίρου του Σουμάρ, επανέλαβε τις επικρίσεις του σε επιστολή προς τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναφερόμενος στην «πρόσφατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μια πράξη που καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

