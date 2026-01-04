search
04.01.2026 19:18

Το ιατρικό ανακοινωθέν από το Λαϊκό νοσοκομείο για τον θάνατο του Παπαδάκη: «Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του»

04.01.2026 19:18
papadakis1-new

To Γ.Ν.Α. Λαϊκό εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Σύμφωνα με αυτή, ο δημοσιογράφος διακομίστηκε «σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ» και στις 06:26, «παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας», διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αναλυτικά:

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».

1 / 3