search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 23:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 22:14

Βενεζουέλα: Να αποφασίσει ο λαός για την αντικατάσταση του Μαδούρο, ζητά η ΕΕ – Η Μελόνι μίλησε με Ματσάδο

04.01.2026 22:14
kaja_kallas_new_123

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι “ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης”, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Μελόνι μίλησε με Ματσάδο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε εν τω μεταξύ τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο η οποία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «είχε ως αντικείμενο τις προοπτικές μιας ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα».

«Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, διαπιστώθηκε από κοινού ότι με την αποχώρηση του Μαδούρο από την πολιτική σκηνή, ανοίγει μια νέα σελίδα ελπίδας για τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, ο οποίος θα μπορέσει να κάνει χρήση των βασικών αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Στον κόσμο του ο Μίτσκοσκι: Κακό προηγούμενο οι αλλαγές που επιβλήθηκαν στη χώρα μου, όχι η σύλληψη του Μαδούρο

Μεντβέντεφ: «Παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τη συνέπεια στις ενέργειές του»

Ο Τραμπ… πετάει στον Ρούμπιο την «καυτή πατάτα» της «προσωρινής διαχείρισης» της Βενεζουέλας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panagiotis-stathis-new
MEDIA

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Παναγιώτη Στάθη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές σου

thodwris-kyriakou
MEDIA

Κυριακού για Παπαδάκη: «Ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία»

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Να αποφασίσει ο λαός για την αντικατάσταση του Μαδούρο, ζητά η ΕΕ – Η Μελόνι μίλησε με Ματσάδο

papadakis_ant1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη»

mitskoski 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στον κόσμο του ο Μίτσκοσκι: Κακό προηγούμενο οι αλλαγές που επιβλήθηκαν στη χώρα μου, όχι η σύλληψη του Μαδούρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

giorgos-papadakis-new
MEDIA

Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία: Απεβίωσε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 22:59
panagiotis-stathis-new
MEDIA

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Παναγιώτη Στάθη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές σου

thodwris-kyriakou
MEDIA

Κυριακού για Παπαδάκη: «Ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία»

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Να αποφασίσει ο λαός για την αντικατάσταση του Μαδούρο, ζητά η ΕΕ – Η Μελόνι μίλησε με Ματσάδο

1 / 3