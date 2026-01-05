Χανιά: Ξεχείλισαν φρεάτια – Μέχρι τη θάλασσα έφτασαν τα λύματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αγανάκτηση προκάλεσε σε κατοίκους και επαγγελματίες της Νέας Χώρας στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής η υπερχείλιση, για άλλη μια φορά, των φρεατίων.
Αποτέλεσμα της υπερχείλισης ήταν τα λύματα να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.
Η δυσοσμία ήταν έντονη στην περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων μεγάλη που είδαν για μια ακόμη φορά τα λύματα από το οδόστρωμα να καταλήγουν στην όμορφη παραλία της περιοχής.
