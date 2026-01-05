Χανιά: Ξεχείλισαν φρεάτια – Μέχρι τη θάλασσα έφτασαν τα λύματα

Αγανάκτηση προκάλεσε σε κατοίκους και επαγγελματίες της Νέας Χώρας στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής η υπερχείλιση, για άλλη μια φορά, των φρεατίων.

Αποτέλεσμα της υπερχείλισης ήταν τα λύματα να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Η δυσοσμία ήταν έντονη στην περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων μεγάλη που είδαν για μια ακόμη φορά τα λύματα από το οδόστρωμα να καταλήγουν στην όμορφη παραλία της περιοχής.

