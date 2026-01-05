search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 10:32

Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους – Φόβος και αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

05.01.2026 10:32
madouro-gios

Ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο κάλεσε τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο άρχισε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας, παρατήρησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων για «ναρκοτρομοκρατία» από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Δεν θα τα καταφέρουν… Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια» δήλωσε. «Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή», προσέθεσε.

Αβεβαιότητα και φόβος στους πολίτες

Την ίδια στιγμή, η είδηση της σύλληψης του Μαδούρο λειτούργησε ως ισχυρό σοκ για την κοινωνία της Βενεζουέλας. Ο φόβος έχει μετατραπεί σε χαρά για τους πολέμιούς του, ενώ οι υποστηρικτές του ζητούν την αθώωσή του, αλλά προς το παρόν οι διαμαρτυρίες είναι ήπιες καθώς υπάρχει φόβος, αλλά και αναμονή για να δουν ποιος τελικά κυβερνά και αν είναι η Ροντρίγκες αυτή που όντως αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας ή ο… Τραμπ.

Η μακρόχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει εξαντλήσει τους πολίτες και όπως περιγράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, στο Καράκας και άλλες μεγάλες πόλεις, υπάρχει μία «τεταμένη ηρεμία».

Κλεισμένοι σε σπίτια

Σε λαϊκές γειτονιές και αγροτικές περιοχές, η πρώτη αντίδραση ήταν αμήχανη. Πολλοί πολίτες αναρωτήθηκαν τι σημαίνει πρακτικά η σύλληψη: αν θα αλλάξει η καθημερινότητά τους, αν θα υπάρξει έλλειψη βασικών αγαθών ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε νέα περίοδο αστάθειας. Η ανησυχία αυτή εκφράστηκε με σιωπή, περιορισμό των μετακινήσεων και έντονη συζήτηση σε οικογενειακούς και κοινοτικούς κύκλους.

Παράλληλα, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού βίωσε τη σύλληψη ως ανακούφιση. Άνθρωποι που θεωρούν τον Μαδούρο υπεύθυνο για την οικονομική κατάρρευση, τη φτώχεια και τη μαζική μετανάστευση αντιμετώπισαν την εξέλιξη με συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, αυτή η αισιοδοξία συνοδεύεται από δυσπιστία, καθώς πολλοί φοβούνται ότι μια αλλαγή προσώπων δεν εγγυάται αυτόματα θεσμική ή κοινωνική αλλαγή.

Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά: πολίτες που βλέπουν τη σύλληψη ως πλήγμα στην εθνική κυριαρχία. Για αυτούς, το γεγονός πυροδότησε συναισθήματα οργής και ταπείνωσης, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η χώρα τους γίνεται αντικείμενο εξωτερικών παρεμβάσεων. Σε αυτή την ομάδα, η διαχείριση του γεγονότος περνά μέσα από την άρνηση και την πολιτική συσπείρωση.

Συνολικά, ο λαός της Βενεζουέλας δεν αντιμετωπίζει τη σύλληψη με ενιαίο τρόπο. Η σύλληψη του Μαδούρο έχει λειτουργήσει ως ένας καθρέφτης μιας κοινωνίας βαθιά διχασμένης, που προσπαθεί να επιβιώσει.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ως «πρόεδρος» Μαδούρο θα κάνει «mucho grande again» τη Βενεζουέλα – Το απίστευτο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης

«Στα κάγκελα» η Δανία με τις ΗΠΑ: «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» λέει η Φρέντερικσεν

Καταγγελία κατά Κύπριου βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Tον έθεσαν εκτός ψηφοδελτίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paris_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη του Παρισιού: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για το «δήμο του φωτός» – Τα φαβορί και τα «σκοτεινά άτια»

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

tsiaras new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα – «Υπάρχουν όρια ανοχής, δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές» (Video)

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

EuroLeague: Τζάμπολ στον β’ γύρο με την «Διαβολοβδομάδα» Νο6 στο παρκέ του Novasports!

keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:32
paris_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη του Παρισιού: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για το «δήμο του φωτός» – Τα φαβορί και τα «σκοτεινά άτια»

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

tsiaras new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα – «Υπάρχουν όρια ανοχής, δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές» (Video)

1 / 3