Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

05.01.2026 12:03

Όταν η καθαριότητα φωτίζει την πόλη

Μια απρόσμενη εικόνα άρχισε τον τελευταίο καιρό να ξεχωρίζει στους δρόμους της Αθήνας, μετατρέποντας τη ρουτίνα της νυχτερινής κυκλοφορίας σε κάτι γιορτινό.

Τα απορριμματοφόρα του δήμου Αθηναίων στολισμένα με φωτεινά λαμπιόνια, κινούνται στο κέντρο της πόλης και τραβούν αυθόρμητα τα βλέμματα πεζών και οδηγών, προσθέτοντας χρώμα και φως εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Από το Σύνταγμα και το Κουκάκι έως τη Βασιλίσσης Σοφίας και την Ηρώδου του Αττικού, οι γνώριμες διαδρομές αποκτούν μια διαφορετική όψη, κάνοντας την καθημερινότητα να μοιάζει για λίγο με γιορτινή έκπληξη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αυτό ακριβώς το στοιχείο του καινούργιου είναι που την κάνει να συζητιέται τόσο έντονα. Τα βαριά οχήματα της καθαριότητας, συνδεδεμένα μέχρι σήμερα αποκλειστικά με την αθέατη αλλά απαραίτητη δουλειά τους, αποκτούν έναν απρόσμενο ρόλο και γίνονται φορείς χαράς και αισιοδοξίας μέσα στη νύχτα της πόλης. Όσοι τα συναντούν μιλούν για μια εικόνα ασυνήθιστη, σχεδόν συμβολική, που σπάει τη μονοτονία και θυμίζει ότι ακόμα και τα πιο πρακτικά κομμάτια της αστικής ζωής μπορούν να έχουν ανθρώπινη ζεστασιά.

Ταυτόχρονα, η εικόνα αυτή ρίχνει φως και στη σχέση της πόλης με τους εργαζόμενους της καθαριότητας. Για πολλούς Αθηναίους, είναι μια ευκαιρία να τους δουν πέρα από τον ρόλο της καθημερινής υποχρέωσης, ως ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά στο κλίμα των ημερών. Την ώρα που οι περισσότεροι επιστρέφουν στα σπίτια τους ή ξεκουράζονται, εκείνοι συνεχίζουν τη δουλειά τους αθόρυβα, μεταφέροντας όμως μαζί τους ένα απλό αλλά ισχυρό μήνυμα ότι η γιορτή δεν περιορίζεται στα στολίδια και τις πλατείες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε, ακόμα και πίσω από τα φώτα ενός απορριμματοφόρου που διασχίζει τη νυχτερινή Αθήνα.

