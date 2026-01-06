search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 13:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 12:00

Ινδονησία: 14 νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες – Έρευνες για τέσσερις αγνοούμενους (video)

06.01.2026 12:00
indonesia_new

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών στη Βόρεια Κελέβη της Ινδονησίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 4 ανθρώπους που αγνοούνται.

Σφοδρές βροχοπτώσεις νωρίς χθες, Δευτέρα (5/1), το πρωί προκάλεσαν τις ξαφνικές πλημμύρες στο νησί Σιάου, εξήγησε ο Νουριαντίν Γκουμελένγκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Δεκαέξι διασώστες αναζητούσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τέσσερις ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ο Γκουμελένγκ, που έκανε ακόμη λόγο για 18 τραυματίες.

«Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα από κατοίκους για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι», σημείωσε.

Κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή που επλήγη παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας πτώσεων βράχων και συντριμμιών ή της λάσπης. Αναπτύχθηκαν μηχανήματα έργου από τις αρχές για να τους ανοίξουν.

Τουλάχιστον 444 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και φιλοξενούνται σε σχολεία και εκκλησίες, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και δημόσια κτίρια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Βόρειας Κελέβης, τον Γιούλιους Σελβάνους.

Οι πλημμύρες καταγράφτηκαν στην κορύφωση της περιόδου των βροχών στην Κελέβη, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία.

Τον Νοέμβριο, πλημμύρες και κατολισθήσεις οφειλόμενες σε κυκλώνα στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 κατοίκους στη νήσο Σουμάτρα, ενώ εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη εκεί. Οικολογικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι η αποψίλωση των δασών στη Σουμάτρα, εξαιτίας ιδίως της υλοτομίας και της μεταλλευτικής δραστηριότητας, έκαναν ακόμη χειρότερο το χτύπημα των πλημμυρών αυτών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ λέει πως θέλει να «κυβερνήσει» τη Βενεζουέλα – Το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης και η απόρριψη της Ματσάδο

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν

Εύθραυστη εκεχειρία Ταϊλάνδης – Καμπότζης: «Παραβιάσατε την κατάπαυση πυρός» λέει η Μπανγκόκ, «συγγνώμη, λάθος» απαντά η Πνομ Πεν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Επιστρέφει στις 17 Μαρτίου στο δικαστήριο – Το παρασκήνιο της ακροαματικής διαδικασίας, οι μώλωπες της συζύγου του και οι λογομαχίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες, τον βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο

louloudia-crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο Δήμος παραδέχτηκε ότι δεν είχε κάνει κανένα έλεγχο στο κτίριο που ξέσπασε η φωτιά επί 5 χρόνια

agrotes-mploka-nemea
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα πάμε σαν ζητιάνοι σε διάλογο»: Σε τροχιά κλιμάκωσης οι αγρότες μετά το τελεσίγραφο της κυβέρνησης 

theofania_peiraias_stavros
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Με λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων σε Αθήνα και Πειραιά (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

skertsos benizelos tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Σκέρτσος, Σέρμπος, Πιπίνης, ύποπτοι για τη δήλωση «δεν είναι η στιγμή…», η ταύτιση με τον Τραμπ, τα… ραντάρ και το καμπανάκι Βενιζέλου και ο κίνδυνος για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 13:04
maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Επιστρέφει στις 17 Μαρτίου στο δικαστήριο – Το παρασκήνιο της ακροαματικής διαδικασίας, οι μώλωπες της συζύγου του και οι λογομαχίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες, τον βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο

louloudia-crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο Δήμος παραδέχτηκε ότι δεν είχε κάνει κανένα έλεγχο στο κτίριο που ξέσπασε η φωτιά επί 5 χρόνια

1 / 3