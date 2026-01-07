search
ΚΟΣΜΟΣ

07.01.2026 22:55

Γάζα: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από νέο ισραηλινό χτύπημα

07.01.2026 22:55
Gaza

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 7/1, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν μαχητής της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων. Ανέφεραν επίσης πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του βομβαρδισμού ενός σπιτιού σε συνοικία της Γάζας.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως μαχητές της Χαμάς είχαν εξαπολύσει επίθεση, νωρίτερα σήμερα, εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Συμπλήρωσε ότι στόχος του αεροπορικού πλήγματος ήταν διοικητής της Χαμάς που φέρεται να είχε δώσει την εντολή για την επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Εν τω μεταξύ, στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, παλαιστινιακή πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε δύο μαχητές της Χαμάς.

Περισσότεροι από 400 οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη διάρκεια της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι – εκ των οποίων οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές – και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας.

