Κρίστεν Στιούαρτ: Η… τολμηρή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα (Photo)

Με μία διάφανη φούστα μέσα από την οποία διακρινόταν το μαύρο εσώρουχό της, εμφανίστηκε η Κρίστεν Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό σύνολο κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», φορώντας μία μακριά διάφανη φούστα από παγιέτα, λευκό T-shirt και μαύρο τζάκετ.

Το look της ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια.

Kristen Stewart was spotted walking into NBC studios in a totally sheer sequin dress. ✨ 📸: Ulices Ramales / BACKGRID pic.twitter.com/XfjQFECZHD — Page Six (@PageSix) January 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή του Σεθ Μέγιερς, η πρωταγωνίστρια του Twilight και πρέσβειρα του οίκου Chanel μίλησε για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της Λίντια Γιούκναβιτς.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά, κυκλοφόρησε περιορισμένα τον Δεκέμβριο και αναμένεται να προβληθεί ευρύτερα από τις 9 Ιανουαρίου.

