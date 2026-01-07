Κρίστεν Στιούαρτ: Η… τολμηρή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μία διάφανη φούστα μέσα από την οποία διακρινόταν το μαύρο εσώρουχό της, εμφανίστηκε η Κρίστεν Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό σύνολο κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», φορώντας μία μακριά διάφανη φούστα από παγιέτα, λευκό T-shirt και μαύρο τζάκετ.
Το look της ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια.
Kristen Stewart was spotted walking into NBC studios in a totally sheer sequin dress. ✨ 📸: Ulices Ramales / BACKGRID pic.twitter.com/XfjQFECZHD— Page Six (@PageSix) January 6, 2026
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή του Σεθ Μέγιερς, η πρωταγωνίστρια του Twilight και πρέσβειρα του οίκου Chanel μίλησε για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της Λίντια Γιούκναβιτς.
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά, κυκλοφόρησε περιορισμένα τον Δεκέμβριο και αναμένεται να προβληθεί ευρύτερα από τις 9 Ιανουαρίου.
Διαβάστε επίσης:
Σίντνεϊ Σουίνι: Νέα «σκανδαλιστική» φωτογράφηση προκαλεί αντιδράσεις
Γιάννης Μπέζος στο topontiki.gr: Κάποιος λόγος υπάρχει που η αντιπολίτευση δεν εκφράζει την κοινωνία – Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς (Video)
Το βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στον Ανδρέα Φιλιππίδη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.