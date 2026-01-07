search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
07.01.2026 09:49

Κρίστεν Στιούαρτ: Η… τολμηρή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα (Photo)

07.01.2026 09:49
Με μία διάφανη φούστα μέσα από την οποία διακρινόταν το μαύρο εσώρουχό της, εμφανίστηκε η Κρίστεν Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό σύνολο κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», φορώντας μία μακριά διάφανη φούστα από παγιέτα, λευκό T-shirt και μαύρο τζάκετ.

Το look της ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή του Σεθ Μέγιερς, η πρωταγωνίστρια του Twilight και πρέσβειρα του οίκου Chanel μίλησε για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της Λίντια Γιούκναβιτς.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά, κυκλοφόρησε περιορισμένα τον Δεκέμβριο και αναμένεται να προβληθεί ευρύτερα από τις 9 Ιανουαρίου.

