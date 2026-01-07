Σίντνεϊ Σουίνι: Νέα «σκανδαλιστική» φωτογράφηση προκαλεί αντιδράσεις (photos/video)

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την αποκάλυψη του πιο τολμηρού εξωφύλλου περιοδικού που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα.

Η σταρ της σειράς «Euphoria» κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους «Best Performances» του περιοδικού W Magazine, γιορτάζοντας τους ρόλους της στις ταινίες «The Housemaid» και «Christy», ενώ η εντυπωσιακή εικόνα έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Φωτογραφημένη από τον διάσημο φωτογράφο Τάιρον Λεμπόν, η Σουίνι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κινηματογραφικής στιγμής εμπνευσμένης από το παλιό Χόλιγουντ.

Sydney Sweeney stars on the cover of W's Best Performances Issue for 'The Housemaid' and 'Christy'



📸: Photographed by Tyrone Lebon pic.twitter.com/4EuS5oiBzX — W Magazine (@wmag) January 6, 2026

Στην εικόνα του εξωφύλλου, η Σουίνι εμφανίζεται εντελώς γυμνή, με το σώμα της να φωτίζεται διακριτικά και να μοιάζει με υγρό χρυσάφι σε ένα σκοτεινό, μελαγχολικό φόντο. Καθισμένη πλάγια και κοιτάζοντας πίσω από τον ώμο της, η ηθοποιός εκπέμπει μια εσάνς Μέριλιν Μονρόε με απαλά κατσαρά ξανθά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και μια προσεκτικά συνθεμένη πόζα.

Κριτική

Όπως ήταν αναμενόμενο, το εξώφυλλο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί θαυμαστές και παράγοντες της βιομηχανίας εξήραν την καλλιτεχνική κατεύθυνση και την ατρόμητη στάση της Σουίνι, επαινώντας το concept του χρυσού σώματος ως «επόμενο επίπεδο» και χαρακτηρίζοντας την εικόνα «εκπληκτική» και «εμβληματική». Ένας σχολιαστής έγραψε ότι η Σουίνι «αξίζει πραγματικά το προσκήνιο», ενώ άλλοι τόνισαν πόσο αρμονικά συνεχίζει να «επανεφευρίσκει την εικόνα της χωρίς να χάνει την ταυτότητά της».

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις ενθουσιώδεις. Μια χούφτα σχολιαστών αμφισβήτησαν την τόλμη της φωτογράφισης, ζητώντας περισσότερη συγκράτηση. «Ποτέ δεν θα γίνεις η Μέριλιν Μονρόε», έγραψε ένας χρήστης του X, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Έπεσε πολύ χαμηλά». Κάποιος άλλος εξέφρασε την άποψή του: «Αηδιαστικό. Κρατήστε το PG». Ένας άλλος πρόσθεσε σαρκαστικά: «Ω, ουάου, άλλη μια “καλλιτεχνική” γυμνή φωτογράφιση», ενώ ένας χρήστης των social media έφερε την πολιτική στην εξίσωση, γράφοντας: «Πάντα προσπαθεί να μοιάζει με τη Μέριλιν Μονρόε, ενώ η Μέριλιν Μονρόε ήταν γνωστή ως μία από τις πιο προοδευτικές, ριζοσπαστικές αριστερές της εποχής της και θα την μισούσε».

Ο χαμός με την American Eagle

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ηθοποιός του «Anyone But You» βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής. Πολλοί θα θυμούνται την πρόσφατη καμπάνια της Σουίνι για την American Eagle, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνεργασία στον χώρο της μόδας γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη πολιτιστική συζήτηση, με τους κριτικούς να αναλύουν τα πάντα, από τη διατύπωση της καμπάνιας μέχρι τα οπτικά της μηνύματα.

Οι κριτικοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι το λογοπαίγνιο με τη λέξη «jeans» (τζιν) ήταν μια όχι και τόσο διακριτική αναφορά στη λέξη «genes» (γονίδια), προκαλώντας κατηγορίες για ρατσιστικές υπονοίες και γενετική ανωτερότητα, ενώ άλλοι επέκριναν την καμπάνια για το ότι απευθυνόταν στο ανδρικό βλέμμα και θύμιζε τις αμφιλεγόμενες διαφημίσεις της Μπρουκ Σιλντς για τον Calvin Klein το 1980.

Μετά την αντίδραση, η Σουίνι μίλησε ανοιχτά, καθιστώντας σαφές ότι δεν συμφωνεί με τις πολιτικές ή ιδεολογικές ερμηνείες που ορισμένοι κριτικοί απέδωσαν στη διαφήμιση. «Ειλικρινά, με εξέπληξε η αντίδραση», δήλωσε η Σουίνι στο PEOPLE πέρυσι. «Το έκανα επειδή μου αρέσουν τα τζιν και η μάρκα. Δεν υποστηρίζω τις απόψεις που ορισμένοι επέλεξαν να συνδέσουν με την καμπάνια. Πολλοί μου απέδωσαν κίνητρα και ετικέτες που απλά δεν είναι αληθινά».

Δυσκολίες στα… ταμεία

Η ηθοποιός τόνισε ότι η προσωπική της αποστολή ήταν πάντα ριζωμένη στην ενότητα και όχι στη διαίρεση. «Όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι πάντα προσπαθώ να φέρνω τους ανθρώπους κοντά», είπε. «Είμαι ενάντια στο μίσος και τη διαίρεση». Η αντίδραση γύρω από την καμπάνια της Σουίνι για την American Eagle φάνηκε να συμπίπτει με μια δύσκολη περίοδο στα ταμεία. Τον Νοέμβριο του 2025, το Forbes ανέφερε ότι η ταινία της «Christy» είχε «μία από τις χειρότερες πρεμιέρες στην ιστορία των ταμείων». Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, το Deadline ανέφερε ότι και η ταινία της Σουίνι, «Eden» είχε αποτύχει στα ταμεία.

Ωστόσο, τα σημάδια δείχνουν μια ανάκαμψη. Η τελευταία ταινία της Σουίνι, «The Housemaid», στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Αμάντα Σέιφριντ και ο Μπράντον Σκλέρναρ, άλλαξε γρήγορα την κατάσταση, συγκεντρώνοντας 46,5 εκατομμύρια δολάρια στα εγχώρια ταμεία σε μόλις 10 ημέρες. Μένει να δούμε αν η τελευταία αναταραχή γύρω από το γυμνό εξώφυλλο της Σουίνι θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στην πορεία της καριέρας της.

