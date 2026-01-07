Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο – «Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός» (Video)

Για το τροχαίο που είχε πριν από έναν χρόνο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μίλησε ο Μιχάλης Μητρούσης.

Μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο ηθοποιός τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή έχει στραφεί στη νομική οδό, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της συζύγου που δεν έλειψε στιγμή από δίπλα του ήταν καθοριστική για τον ίδιο.

«Μετά το ατύχημα πάντα υπάρχει ο φόβος αλλά, εξαιτίας της γυναίκας μου που ήταν κοντά μου, το πέρασα όλο αυτό πολύ καλά γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Σημαντικό πράγμα και αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω πολλά πράγματα. Δηλαδή στις δυσκολίες θέλεις βοήθεια, δεν θέλεις βοήθεια στα εύκολα και στα χαρούμενα» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία προσωπική σχέση με τον άνθρωπο που ενεπλάκη στο ατύχημα, επισημαίνοντας πως η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο τον Μάρτιο, ενώ εξέφρασε το παράπονό του για τη στάση του κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο από το ατύχημα. Θα γίνει το δικαστήριο τον Μάρτιο και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω όμως το παράπονο, γιατί είδε μπροστά του μια μηχανή, έπεσε πάνω της και την πήρε παραμάζωμα. Αυτό είναι πολύ κακό, έπρεπε να σταματήσει. Βλέπει μπροστά του μια μηχανή, δεν είναι μύγα. Άμα δω εγώ μια μηχανή θα σταματήσω, δεν θα γκαζώσω» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η όποια συγγνώμη εκ των υστέρων δεν έχει ουσία.

«Δεν με νοιάζει τώρα η συγγνώμη του δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον συγχωρώ και τελείωσε αλλά τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός» σημείωσε.

