Tσουκαλάς: «Δεν μας ανησυχεί η Καρυστιανού, αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης»

«Εμάς δεν μας ανησυχεί τίποτα, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης και τα προβλήματα της κοινωνίας».

Με τον κατηγορηματικό αυτό τρόπό απαντάει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο ερώτημα εάν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει να φοβηθεί κάτι από την ανάμειξη της κας Καρυστιανού με την πολιτική.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1 και μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να εκτεθεί στον πολιτικό στίβο, όταν εκτεθεί κι αρχίζει να παίρνει θέση στα πολιτικά ζητήματα εκεί που συμφωνούμε θα συμφωνήσουμε, εκεί που διαφωνούμε θα διαφωνήσουμε. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τις απόψεις της κας Καρυστιανού.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της κας Καρυστιανού ότι δεν υπάρχει ούτε Δεξιά ούτε Αριστερά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «δεν το λέει μόνο η κα Καρυστιανού, το έχουμε δει να το λένε και πολλά κόμματα και στην Ελλάδα στο παρελθόν.

Το έλεγε το Ποτάμι, το λέει η κα Κωνσταντοπούλου το λέει και ο κ. Βελόπουλος. Είναι ένα γνωστό και δοκιμασμένο αφήγημα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν ακουμπάει λύσεις, είναι ή προοδευτικές ή συντηρητικές σε μεγάλο βαθμό.

Η Δικαιοσύνη την οποία βάζει η κα Καρυστιανού είναι κάτι πολύ σημαντικό, εμείς το έχουμε βάλει στην πρώτη γραμμή και την αλλαγή του άρθρου 86 αλλά και την αλλαγή του τρόπου επιλογής των κλιμακίων της Δικαιοσύνης αλλά πρέπει να υπάρχουν θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο, την ανάπτυξη, τις εργασιακές σχέσεις, το αν πρέπει να ελεγχθεί η αγορά.

Βέβαια ακούσαμε και από άλλα πρόσωπα ότι δεν χρειάζεται να είναι δεξιό ή αριστερό αρκεί να πιάνει ποντίκια άρα έχουμε μια νομιμοποίηση. Το ακούσαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα.

Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο που ψήφιζε ΝΔ ή που ψήφιζε Αριστερά, εμείς είμαστε σοσιαλδημοκράτες, πιστεύουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην παραγωγική ανάπτυξη αλλά πιστεύουμε ότι και άνθρωποι που μπορεί να έχουν άλλη αφετηρία από εμάς μπορούν στην συγκυρία αυτή να συμπαραταχτούν για να έχουμε ένα κράτος με διαφάνεια, με αξιοκρατία».

Ερωτηθείς αν ο κ. Τσίπρας έρχεται πιο κοντά στις ιδέες του ΠΑΣΟΚ και αν αυτό είναι κίνδυνος για το κόμμα ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί σήμερα να υπάρχει στην κοινωνία και να το βλέπει με μια οργή η οποία να εκφράζεται προσωρινά και δημοσκοπικά τιμωρητικά, την κρίσιμη στιγμή της κάλπης ο κόσμος θα ψηφίσει αυτόν που μπορεί την επόμενη μέρα να εγγυηθεί ασφάλεια, σταθερότητα, προοπτική και καλύτερες μέρες αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο για να τα κάνει πράξη.

Σχετικά, τέλος, με το αίτημα του κ. Δούκα να γίνουν εσωκομματικές ψηφοφορίες για να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ «σε κάθε ζήτημα οργανωτικό ή ζήτημα διαδικασίας, που μπορεί να έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνέδριο».

