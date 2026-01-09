search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

09.01.2026 21:23

Η Καρυστιανού ξανά στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια: «Θα τα καταφέρετε, αν μείνετε ενωμένοι»

09.01.2026 21:23
Στο μπλόκο της Νίκαιας για να εκφράσει τη συμπαράσταση της στους αγρότες βρέθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.

«Θα τα καταφέρετε αν μείνετε ενωμένοι. Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν. Ενωμένοι θα είστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως σταθήκατε κι εσείς δίπλα μας. Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, δυνατά!», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού επισκέφτηκε ξανά το μπλόκο της Νίκαιας στις 29 Δεκεμβρίου.

