Σε «χειμερία νάρκη» ο Εγκέλαδος – Γιατί η παρατεταμένη «ησυχία»… ανησυχεί τους σεισμολόγους

Σημαντικές σεισμικές ζώνες της χώρας, όπως το Ιόνιο, ο Κορινθιακός Κόλπος και το Βόρειο Αιγαίο, βρίσκονται πλέον κοντά στα χρονικά τους όρια για την εκδήλωση ισχυρών σεισμών.

Πρόκειται για περιοχές με ιστορικά υψηλή σεισμικότητα, όπου ωστόσο δεν έχει καταγραφεί δόνηση ίση ή μεγαλύτερη των 6 Ρίχτερ εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. «Σε αυτές τις ζώνες έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μια αντίστροφη μέτρηση», επισημαίνει, τονίζοντας ότι «ο Εγκέλαδος μας χρωστάει σεισμούς και αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να αποδίδει τα “χρωστούμενα”, χωρίς όμως να γνωρίζει κανείς το πότε».

Παρά τους δύο σεισμούς μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκαν τον Μάιο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση γενικευμένης σεισμικής ύφεσης. Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια έχουν περάσει με μόλις δύο δονήσεις αυτού του μεγέθους, τη στιγμή που στατιστικά στον ελληνικό χώρο καταγράφεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ κάθε χρόνο.

Η τελευταία έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε το 2021, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου τον Σεπτέμβριο και τις ισχυρές δονήσεις των 6,1 και 6,3 Ρίχτερ στο Δαμάσι Τυρνάβου τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Από τότε ξεκίνησε μια παρατεταμένη περίοδος ηρεμίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, του 2023, του 2024 και του πρώτου εξαμήνου του 2025 δεν καταγράφηκε κανένας σεισμός ίσος ή μεγαλύτερος των 6 Ρίχτερ.

Η εικόνα φάνηκε να αλλάζει την άνοιξη του 2025, όταν μέσα σε εννέα ημέρες σημειώθηκαν δύο σεισμοί 6,1 Ρίχτερ στην Ανατολική Κρήτη και ακολούθησε, στις 2 Ιουνίου, δόνηση 5,8 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας. Πολλοί εκτίμησαν τότε ότι η περίοδος της ύφεσης είχε λήξει. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, επρόκειτο για μια περιορισμένη έξαρση, μετά την οποία η σεισμική «σιωπή» επανήλθε.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξηγεί στα ΝΕΑ ότι στη σεισμολογία εναλλάσσονται φυσιολογικά περίοδοι ύφεσης και έξαρσης. Οι πρώτες είναι συνήθως πιο μακροχρόνιες και μπορεί να διαρκέσουν από μερικούς μήνες έως και δύο χρόνια, ενώ οι δεύτερες είναι σύντομες, συχνά ενός έως τριών μηνών, και συνοδεύονται από δύο ή τρεις πολύ ισχυρούς σεισμούς. «Όταν μετά από μια τέτοια σύντομη έξαρση ακολουθεί μια περίοδος αρκετών μηνών με χαμηλά μεγέθη, όπως συμβαίνει τώρα, τότε στατιστικά αναμένουμε στο μέλλον μεγαλύτερους σεισμούς», σημειώνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα χαρακτηριστικά των σεισμών του Μαΐου – Ιουνίου 2025. Όπως επισημαίνει ο σεισμολόγος, επρόκειτο για τρεις σχεδόν διαδοχικές δονήσεις, σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή και ενδιάμεσου βάθους. «Στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί είναι επιφανειακοί. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το πρόσφατο διάλειμμα, η γενική σεισμική ησυχία συνεχίζεται, ειδικά ως προς τους ισχυρούς επιφανειακούς σεισμούς», εξηγεί.

Το γεγονός αυτό μεταφράζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε συσσώρευση σημαντικής σεισμικής ενέργειας σε ενεργές ζώνες υψηλής επικινδυνότητας. «Στο Ιόνιο, στον Κορινθιακό Κόλπο και στο Βόρειο Αιγαίο έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ισχυρούς επιφανειακούς σεισμούς. Αυτές οι περιοχές πλησιάζουν τα όριά τους και εκεί εκτιμώ ότι υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση», αναφέρει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αντισεισμική εγρήγορση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαλαρώνει. «Δεν σημαίνει ότι επειδή περιμένουμε κάτι σε συγκεκριμένες ζώνες μπορούμε να αδιαφορούμε για τις υπόλοιπες. Η Ελλάδα είναι μικρή σε έκταση και οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε όλη τη χώρα με την ίδια σοβαρότητα και ετοιμότητα», καταλήγει.

