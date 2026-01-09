ΣΥΡΙΖΑ: Η ανταλλαγή «καρφιών» με Φαραντούρη μετά τη διαγραφή και η γραμμή για Καρυστιανού

Μια μέρα μετά τη διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, παίζεται μια «μάχη» για τις εντυπώσεις αλλά και τους πραγματικούς λόγους της διαγραφής μεταξύ του πρώην ευρωβουλευτή και της Κουμουνδούρου.

Ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, λέει επί της ουσίας ότι ο Φάμελλος τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς σοβαρή αφορμή κι αιτία, αλλά μόνο και μόνο επειδή εκφράστηκε «θετικά» για το κόμμα Καρυστιανού και είπε πως το καλωσορίζει. Περαιτέρω κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σε αντίθεση με το παρελθόν του έχει πλέον «αναφυλαξία» για τα κινήματα, αφήνοντας έτσι την αιχμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διάκειται αρνητικά απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού. Επιπλέον, σταθερά τονίζει ότι δεν «προεξοφλεί» τι θα κάνει και αν θα πάει σε κάποιο κόμμα, κάτι που πάντως ως διατύπωση αφήνει ορθάνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα.

Από την Κουμουνδούρου, αντιλαμβανόμενοι μια προσπάθεια να εμφανιστεί η διαγραφή ως αποδοκιμασία ή επίθεση στην κ. Καρυστιανού και την επιλογή της να πολιτευτεί, αποκρούουν τα επιχειρήματα Φαραντούρη και ξεκαθαρίζουν ότι η διαγραφή του είχε να κάνει με την σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με τις κινήσεις της προέδρου του Συλλόγου των συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον Φαραντούρη, τονίζουν ότι διαγράφτηκε γιατί δεν διέψευσε δημοσιεύματα και σενάρια ότι θα προσχωρήσει στο κόμμα Καρυστιανού και μάλιστα ότι θα έχει και ρόλο αντιπροέδρου. Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης ο Σωκράτης Φάμελλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και του ζήτησε να διαψεύσει με καθαρό τρόπο αυτά τα σενάρια εφόσον δεν ευσταθούν, κι ο πρώην ευρωβουλευτής τον διαβεβαίωσε ότι θα το κάνει. Εν τούτοις στις συνεντεύξεις του την επόμενη μέρα, άφησε και πάλι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο λέγοντας περίπου ότι για την ώρα μένει στον ΣΥΡΙΖΑ και αν φύγει θα ενημερώσει αρμοδίως. Επίσης, είχε προηγηθεί και η δήλωσή του «είμαι οι ιδέες μου» όταν ρωτήθηκε σε δημοσιογραφική εκπομπή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε δηλαδή να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου, θεώρησε ότι οι δημόσιες «διευκρινίσεις» λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με Φάμελλο ήταν κοροϊδία και προσβολή στον ΣΥΡΙΖΑ, στον κόσμο του και τους ψηφοφόρους του και έτσι, μετά και από εισηγήσεις συνεργατών του ο Φάμελλος έλαβε την απόφαση διαγραφής.

Σε ό,τι αφορά την Μαρία Καρυστιανού, από την Κουμουνδούρου σχεδόν μονότονα όλο το τελευταίο διάστημα επισημαίνουν ότι σέβονται την ίδια και τον αγώνα της, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει, και πρώτος διοργάνωσε εκδηλώσεις στο ευρωκοινοβούλιο με τη συμμετοχή της ίδιας και πρωτοβουλία του επικεφαλής της ευρωομάδας Κώστα Αρβανίτη, και επιδιώκουν τη δικαίωση του κινήματος των Τεμπών και την απόδοση δικαιοσύνης. Τονίζουν επιπλέον, ότι είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμά της να πολιτευτεί.

Από εκεί και πέρα, εξηγούν, εφόσον αποφασίζει να κατέλθει στην πολιτική κρίνεται και ως πολιτικό πρόσωπο, και επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράζει τη συμφωνία του με προτάγματα που θέτει η κ. Καρυστιανού, για δικαιοσύνη και κάθαρση, έτσι έχει δικαίωμα να εκφράσει και τις διαφωνίες του, ειδικά απέναντι στον ισχυρισμό της κατά τη συνέντευξή της στο «Κόντρα», ότι το «τρίτο μνημόνιο ήταν το χειρότερο». Διαφωνούν επίσης και με τη θέση της περί «πολιτικής χωρίς πολιτικούς» και ότι «όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι» – αυτό το αφήγημα βολεύει την κυβέρνηση λένε από την Κουμουνδούρου, «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» διαμηνύουν, και «δεν έχουμε τις ίδιες ευθύνες με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια».

Αιχμές κατά Φαραντούρη για έλλειψη αξιοπιστίας και πολιτικής εντιμότητας

Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν «φως φανάρι» ότι ο Ν. Φαραντούρης – με βάση και δείγματα γραφής όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις – «έβαλε πλώρη» για αλλού όχι επειδή είχε πολιτικές διαφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά με κριτήριο την πολιτική του επιβίωση. Του καταλογίζουν δε πολιτική αναξιοπιστία για το γεγονός ότι δεν επιστρέφει την έδρα, σε αντίθεση με δηλώσεις του στο παρελθόν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.

Ο Γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ σημείωσε μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί «να μην έχεις εμφανίσει καμία διαφωνία με αυτό το κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα και να παίζει το όνομά σου πρωί – βράδυ σε σενάρια αντιπροεδρίας σε ένα άλλο κόμμα και να σε ρωτάνε δημόσια και να λες θα απαντήσω αρμοδίως για το τι θα κάνω». Και πρόσθεσε, αφήνοντας μια ακόμη αιχμή προς τον πρώην ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, πως πρέπει «να επιστρέψουν στην πολιτική κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης, εντιμότητας και ειλικρίνειας. Γιατί αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το πολιτικό σύστημα έχει μπει σε φάση αναξιοπιστίας».

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ertnews) ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης σημείωσε πως «προκαλεί εύλογη απορία το γεγονός ότι ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023 με Πρόεδρο τον Α. Τσίπρα, στη συνέχεια εκλέχτηκε ευρωβουλευτής με Πρόεδρο τον Σ. Κασσελάκη το 2024 και μετά υπήρξε υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εσωκομματικές εκλογές που κέρδισε ο Σ. Φάμελλος, ξαφνικά δηλώνει στήριξη σε ένα εγχείρημα που οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού περί τρίτου αχρείαστου μνημονίου, συμπίπτουν με την κεντρική διαχρονική γραμμή της ΝΔ». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρόσθεσε, «έχει διατυπώσει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και δεν έχει προηγηθεί κάποια διαφωνία επί αυτών από τον κ. Φαραντούρη. Τίθενται ζητήματα πολιτικής αξιοπιστίας, συνέπειας και σεβασμού απέναντι στους πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις ευρωεκλογές».

«Η συνέπεια είναι βασικήστα πράγματα της πολιτικής διαδρομής. Όταν κάποιος πολίτης επιλέγει ότι μπορεί να εκπροσωπήσει άλλους πολίτες και παίρνει μια εντολή, δεν είναι προσωπική. Δεν είναι δική του, ούτε η έδρα, ούτε οι άνθρωποι» ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης μιλώντας χθες το πρωί στο Action24.

