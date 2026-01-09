Στο στόχαστρο Χαμενεΐ ο Τραμπ – «Θα πέσει σαν τον Φαραώ»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Παρασκευή τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ανατραπεί, καθώς μίλησε για τις διαδηλώσεις που σαρώνουν τη χώρα και κατηγόρησε δυνάμεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό ότι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι παγκόσμιοι τύραννοι όπως ο Φαραώ, ο Νιμρούντ, ο Ρεζά Σαχ και ο Μοχάμεντ Ρεζά ανατράπηκαν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Και αυτός θα ανατραπεί», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei on Friday warned US President Donald Trump that he would be brought down, as he spoke about protests and accused foreign-backed forces of trying to destabilize Iran. pic.twitter.com/TzUagsqLFm — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις αναταραχές. «Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ανήλθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», είπε.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες στη χώρα, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Θέλουν να τον κάνουν ευτυχισμένο. Αν ήξερε πώς να κυβερνά μια χώρα, θα κυβερνούσε τη δική του», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ιουνίου, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Στον 12ήμερο πόλεμο, περισσότεροι από χίλιοι συμπατριώτες μας έγιναν μάρτυρες». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει: «Έδωσα την εντολή και διέταξα την επίθεση» και είπε ότι αυτό ισοδυναμεί με παραδοχή ότι «τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα των Ιρανών».

Ο Χαμενεΐ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ενωμένοι. «Αγαπητοί νέοι, διατηρήστε την ετοιμότητά σας και την ενότητά σας. Ένα ενωμένο έθνος θα νικήσει κάθε εχθρό», είπε.

