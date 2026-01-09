Βουλή: Γαλάζια πυρά κατά Δένδια – Παναγιωτόπουλος, Δημοσχάκης, Καββαδά επικρίνουν το νομοσχέδιο του Υπ. Άμυνας

Φίλια πυρά δέχεται το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ζήτησε περαιτέρω βελτιώσεις εκφράζοντας τον προβληματισμό του.

«Το εύρος και η ένταση αυτών των αντιδράσεων και των διαμαρτυριών με προβληματίζουν και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν όλους», είπε σε παρέμβασή του για να προσθέσει ότι η συνθήκη συμπόρευσης της πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κλιμάκωσε την κριτική του αναφερόμενος στους υπαξιωματικούς που αντιδρούν με σφοδρότητα. «Μεταβάλλονται επί τα χείρω οι όροι εξέλιξής τους… Αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς. Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Για ποιο λόγο είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα», είπε και ζήτησε να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας. Έκρουσε δε, καμπανάκι, λέγοντας πως τα στελέχη αυτά «δεν πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια».

Εκτός από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και οι γαλάζιοι Τάσος Δημοσχάκης και Θανάσης Καββαδάς εξέφρασαν προβληματισμό. «Μια δεύτερη ματιά αναφορικώς με τη δυνατότητα προαγωγής τους θα ήταν κρίσιμη. Να μη νιώθει αδικημένο κανένα στέλεχος το οποίο υπηρετεί», ανέφερε ο Τάσος Δημοσχάκης, ενώ ο κ. Καββαδάς σημείωσε πως «αδικούνται» συγκεκριμένες σειρές αξιωματικών εξ υπαξιωματικών (που αποφοίτησαν το ‘93, το ΄94 και το ΄95).

Ο βουλευτής της ΝΔ κάλεσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να τους δοθεί ένας επιπλέον βαθμός. Παράλληλα, πρότεινε ακόμη να εξεταστεί η δυνατότητα να πάρουν έναν επιπλέον βαθμό και όσοι αξιωματικοί εξ υπαξιωματικών έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.

