Antenna: Επενδύει στη Semafor στις ΗΠΑ ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ομίλου στα media παγκοσμίως

Με νέα στρατηγική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θοδωρής Κυριακού ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου Antenna, επενδύοντας σε ένα από τα πιο δυναμικά ψηφιακά εγχειρήματα ενημέρωσης παγκοσμίως. Ο όμιλος συμμετείχε σε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. δολαρίων στη Semafor, όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Η επένδυση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γύρο χρηματοδότησης και επιβεβαιώνει τη στόχευση του Antenna σε διεθνή μέσα με ισχυρό θεσμικό ρόλο, υψηλή αναγνωρισιμότητα και προσανατολισμό σε κοινό επιρροής. Η Semafor, που ιδρύθηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη, έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί δυναμικά στο παγκόσμιο μιντιακό τοπίο, υιοθετώντας ένα μοντέλο δημοσιογραφίας που δίνει έμφαση στη διαφάνεια, τη διασταύρωση και την παρουσίαση πολλαπλών οπτικών.

Πίσω από τη δημιουργία της βρίσκονται δύο ιδιαίτερα γνωστά πρόσωπα της αμερικανικής δημοσιογραφίας: ο Τζάστιν Σμιθ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Bloomberg Media, και ο Μπεν Σμιθ, πρώην αρθρογράφος των New York Times. Το δημοσιογραφικό εγχείρημα της Semafor εστιάζει σε τομείς όπως η διεθνής πολιτική, η οικονομία, η τεχνολογία και η γεωπολιτική, προσελκύοντας αναγνώστες από τον χώρο των επενδύσεων, της πολιτικής ανάλυσης και της χάραξης δημόσιας πολιτικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει και η φυσική παρουσία της πλατφόρμας στον δημόσιο διάλογο, μέσω του ετήσιου συνεδρίου που διοργανώνει στην Ουάσιγκτον. Το forum αυτό έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης κορυφαίων στελεχών από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, ενισχύοντας το προφίλ της Semafor ως media brand με επιρροή πέρα από τα όρια της ψηφιακής ενημέρωσης.

Στον ίδιο επενδυτικό γύρο συμμετείχαν και ηχηρά ονόματα της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, όπως ο Χένρι Κράβις της KKR, ο Ντέιβιντ Ρούμπενστάιν της Carlyle Group, η Πένι Πρίτσκερ και ο Τόμας Λέβσεν της Mediahuis, στοιχείο που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Για τον Όμιλο Antenna, η συμμετοχή στη Semafor αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πολυεθνικού χαρτοφυλακίου μέσων ενημέρωσης, με παρουσία ήδη σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει τη στροφή του Ομίλου προς διεθνή media brands με ανεξάρτητο χαρακτήρα, υψηλή δημοσιογραφική φιλοδοξία και ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

