Χάος χωρίς τέλος στο Ιράν: 13η νύχτα διαδηλώσεων – Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί, πληροφορίες για διαφυγή Χαμενεΐ από τη χώρα

Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται για 13η ημέρα, και τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία, «τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν».

Massive crowds of anti-government protestors tonight in the Northeastern Iranian city of Mashhad, likely tens of thousands from a city with a population of roughly 3,400,000. pic.twitter.com/uTsxMEPccE — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Σε μία ακόμη νύχτα ταραχών, κυβερνητικά κτίρια πυρπολούνται, ενώ στις φλόγες έχουν παραδοθεί ακόμη και τζαμιά, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν.

🇮🇷 | PROTESTAS EN IRÁN: El edificio del gobierno local en la ciudad de Karaj, en el norte de Irán, está actualmente envuelto en llamas. pic.twitter.com/uPWX8DmN7P — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 9, 2026

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt January 9, 2026

Την ίδια ώρα ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Figaro αναφέρει ότι ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε αίτηση στη γαλλική κυβέρνηση να του χορηγήσει βίζα.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής, 9/1, από το αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης, καθώς το επίλεκτο σώμα Αμίρ Βαλί των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε να τον μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία.

BREAKING:



Huge masses of anti-regime protesters have taken control of Iran’s second-largest city Mashhad.



They are chanting: “Long Live the Shah” @PahlaviReza pic.twitter.com/esCWUbDVgB January 9, 2026

Κάποια σενάρια θέλουν τον Χαμενεΐ να έχει μεταφερθεί σε ερημική τοποθεσία, και άλλα να αναζητά καταφύγιο στη Ρωσία, ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κάποια επίσημη πηγή.

Εν τω μεταξύ, το μπλακ άουτ στο Ίντερνετ σε εθνική κλίμακα συνεχίζεται.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», έγραψε ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks σε ανάρτηση στο Χ.

Χαμενεΐ: Οι Αρχές ασφαλείας θα επιβάλουν την τάξη

Μέσα στην έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά την Παρασκευή, 9/1, από τα κρατικά Μέσα της χώρας, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν εθνική ενότητα, κατηγορώντας παράλληλα μερίδα διαδηλωτών ως εκτελεστικά όργανα ξένων κέντρων που προέρχονται «κατ’ αρχήν από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές πράξεις» τις φθορές σε δημόσια κτίρια στη διάρκεια των ταραχών, τονίζοντας ότι οι Αρχές ασφαλείας θα επιβάλουν την τάξη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού Ανώτατου Δικαστηρίου Γκολαμχοσέιν Μοχσένι-Ετζέι, διεμήνυσε ότι η τιμωρία των διαδηλωτών «θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια».

Τραμπ για Ιράν: Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, θα παρέμβουμε

«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε την Παρασκευή, 9/1, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές Αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Διαβάστε επίσης:

Washington Post: Το παρασκήνιο της απαγωγής Μαδούρο – Το γνώριζε το Βατικανό, του είχε προσφέρει καταφύγιο ο Πούτιν

Εκκένωση του Κιέβου εισηγείται ο δήμαρχος μετά τα ρωσικά πλήγματα: Τουλάχιστον 4 νεκροί, χωρίς θέρμανση οι μισές πολυκατοικίες

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις “κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών”