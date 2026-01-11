search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

11.01.2026 18:19

Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία

11.01.2026 18:19
xeiropedes

Στη σύλληψη ενός δημοτικού υπαλλήλου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Ειδικότερα, η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

1 / 3