Ζάκυνθος – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος ο σκύλος»

Στον Δήμο Ζακύνθου παραδόθηκε το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) για το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στις αρχές του Δεκέμβρη.

Πλέον με βάση το πόρισμα αυτό ο δήμος Ζακύνθου θα συγκαλέσει την πενταμελή επιτροπή που προβλέπει ο νόμος, για να αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου.

Στο πόρισμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας οι κτηνίατροι που εξέτασαν τον σκύλο επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου σκύλου, ήταν το παντελώς άγνωστο ιστορικό του. Δεν γνωρίζουμε τους γεννήτορες του και το προφίλ τους, ούτε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του πριν τον αναλάβει η οικογένεια του θύματος, ούτε τα προηγούμενα βιώματα του και τις συνθήκες ζωής του ή το συμπεριφορολογικό προφίλ του, πριν το ζώο βρεθεί αδέσποτο στο νησί.

Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα για τις συνθήκες κοινωνικοποίησής του, στις ευαίσθητες περιόδους της ηλικίας του, από 3 έως 12 εβδομάδων κουτάβι ή την περίοδο της εφηβείας του από 6 έως 18 μηνών».

Στο τελικό συμπέρασμα του πορίσματος αναφέρονται τα εξής: «Υπό το πρίσμα όλων αυτών των διαπιστώσεων, της σημερινής εικόνας του και της δυσκολίας ανίχνευσης του παρελθόντος του σκύλου, ως κτηνίατροι τον αντιμετωπίζουμε ως επισφαλή, απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων έρχονται σε στενή επαφή μαζί του».

Επίσης έγινε γνωστή και η έκθεση του πραγματογνώμονα για το πίτμπουλ που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων

Το συμπέρασμα του πραγματογνώμονα

Στην συνολική εκτίμηση για τον σκύλο, ο κ. Θοδωρής Τριάντης αναφέρει τα εξής:

Με βάση το ιστορικό, τις συνθήκες διαβίωσης και τα τεστ αξιολόγησης ο σκύλος παρουσιάζει ήπια αγχώδη-φοβική ιδιοσυγκρασία, αποτέλεσμα ανεπαρκούς κοινωνικοποίησης και ελλιπούς βασικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με παρατεταμένο περιβαλλοντικό στρες λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης. Σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς προς ανθρώπους ή άλλα ζώα. Παρουσιάζει παρ’ όλα αυτά αυξημένη αντιδραστικότητα σε αιφνίδια ερεθίσματα και ταχεία κίνηση, γεγονός που συνάδει με αγχώδη-φοβικό προφίλ και ενεργοποίηση έμφυτων συμπεριφορικών μηχανισμών . Ωστόσο, το ιστορικό και το περιστατικό του θανάτου του παιδιού υποδηλώνουν πιθανή απρόβλεπτη αντίδραση υπό συνθήκες έντονης πίεσης ή φόβου.

