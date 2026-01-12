search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 11:47

Χαϊδάρι: Λύκοι κατασπάραξαν σκύλο σε απόσταση αναπνοής από σπίτια – Έντονη ανησυχία στους κατοίκους

12.01.2026 11:47
oros-aigaleo-lykos

Εκτός από αλεπούδες, οι κάτοικοι στα δυτικά προάστια βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο των λύκων.

Μετά το περιστατικό στη Πετρούπολη, όπου βρέθηκε λύκος να περπατά ανάμεσα σε σπίτια, ένας ακόμη λύκος εθεάθη στο Χαϊδάρι να κόβει βόλτες ενώ λίγο πιο μακριά εντοπίστηκε ένα νεκρό αδέσποτο σκυλί το οποίο το είχαν κατασπαράξει.

Το περιστατικό έγινε μόλις 100 μέτρα από σπίτια, στο σημείο Αθέα του Χαϊδαρίου, ενώ δίπλα υπάρχει και σχολείο.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται. Η έντονη παρουσία τους θα δημιουργήσει πρόβλημα. Χρειάζεται στο οικοσύστημα, αλλά υπάρχει υπερπληθυσμός. Εχουμε δει δύο ή τρία. Φεύγουν από τη Πάρνηθα καθώς έχουν εξαφανίσει σχεδόν τα κόκκινα ελάφια και ψάχνουν στο όρος Αιγάλεω. Στο Ποικίλο όρος είδαμε δύο ή τρία σίγουρα» ανέφερε ο εκπαιδευτής Σταύρος Αθανασίου στον ΑΝΤ1.

«Αν πεινάνε δε θα σκεφτούν αν κάτι έχει δύο ή 4 πόδια. Είναι άγριο ζώο» ανέφερε στο ενδεχόμενο να επιτεθεί σε άνθρωπο. Πρέπει να γίνει διαχείριση πληθυσμού των λύκων. Οταν υπάρχει μεγάλος όγκος ζώων πρέπει να γίνει μείωση πληθυσμού».

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τις αναφορές από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου

Θρήνος στη Ρόδο – Νεκρό το μωρό που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

dentro_lamia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

marinakis_2702_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:22
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

1 / 3