Χαϊδάρι: Λύκοι κατασπάραξαν σκύλο σε απόσταση αναπνοής από σπίτια – Έντονη ανησυχία στους κατοίκους

Εκτός από αλεπούδες, οι κάτοικοι στα δυτικά προάστια βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο των λύκων.

Μετά το περιστατικό στη Πετρούπολη, όπου βρέθηκε λύκος να περπατά ανάμεσα σε σπίτια, ένας ακόμη λύκος εθεάθη στο Χαϊδάρι να κόβει βόλτες ενώ λίγο πιο μακριά εντοπίστηκε ένα νεκρό αδέσποτο σκυλί το οποίο το είχαν κατασπαράξει.

Το περιστατικό έγινε μόλις 100 μέτρα από σπίτια, στο σημείο Αθέα του Χαϊδαρίου, ενώ δίπλα υπάρχει και σχολείο.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται. Η έντονη παρουσία τους θα δημιουργήσει πρόβλημα. Χρειάζεται στο οικοσύστημα, αλλά υπάρχει υπερπληθυσμός. Εχουμε δει δύο ή τρία. Φεύγουν από τη Πάρνηθα καθώς έχουν εξαφανίσει σχεδόν τα κόκκινα ελάφια και ψάχνουν στο όρος Αιγάλεω. Στο Ποικίλο όρος είδαμε δύο ή τρία σίγουρα» ανέφερε ο εκπαιδευτής Σταύρος Αθανασίου στον ΑΝΤ1.

«Αν πεινάνε δε θα σκεφτούν αν κάτι έχει δύο ή 4 πόδια. Είναι άγριο ζώο» ανέφερε στο ενδεχόμενο να επιτεθεί σε άνθρωπο. Πρέπει να γίνει διαχείριση πληθυσμού των λύκων. Οταν υπάρχει μεγάλος όγκος ζώων πρέπει να γίνει μείωση πληθυσμού».

