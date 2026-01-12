search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 11:33

Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τις αναφορές από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου

12.01.2026 11:33
serres-16xronos

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες.

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στη Ρόδο – Νεκρό το μωρό που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός δασκάλας από τον σύντροφό της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi1-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Προσκήνιο

nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

dentro_lamia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:24
parastasi1-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Προσκήνιο

nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

1 / 3