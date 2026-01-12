search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 00:02
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.01.2026 23:12

Κυρανάκης: Ανοίγει η αγορά μεταφορών των ΚΤΕΛ με διαγωνιστικές διαδικασίες – Από τις αρχές του 2026 οι διαγωνισμοί

Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου υπηρεσιών και μεταφορών των ΚΤΕΛ προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας ότι η αγορά ανοίγει πλέον σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις, μέσω ανοιχτών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σαφές μήνυμα για το τέλος των απευθείας αναθέσεων

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του κλάδου των αυτοκινητιστών – από τα ΚΤΕΛ και τα ταξί έως τα τουριστικά λεωφορεία και τα βαν – υπογράμμισε ότι για δεκαετίες το μεταφορικό έργο εκτελείται με απευθείας αναθέσεις, πρακτική που, όπως σημείωσε, έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

«Οι διαγωνισμοί είναι πάντα ανοιχτοί σε όλους. Για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, αυτό το έργο εκτελείται με απευθείας αναθέσεις, οι οποίες πρέπει να τελειώσουν. Πρόκειται για αναθέσεις μεταφορικού έργου, που δίνουν αποκλειστικά δικαιώματα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κάτι που είναι κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ΚΤΕΛ διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής

Ο αναπληρωτής υπουργός ξεκαθάρισε ότι η μετάβαση σε διαγωνιστικό πλαίσιο δεν αποκλείει τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου, επισημαίνοντας ότι τα ΚΤΕΛ, αστικά και υπεραστικά, έχουν πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στις νέες διαδικασίες.

Όπως δήλωσε, «οι υγιείς επιχειρήσεις, όπως τα ΚΤΕΛ σε πολλά σημεία της Ελλάδας, γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο και έχουν το δικαίωμα να κατέλθουν στους διαγωνισμούς». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, τονίζοντας ότι το μεταφορικό έργο εκτελείται με υψηλή ποιότητα.

Έναρξη διαγωνισμών στις αρχές του 2026

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η νέα διαγωνιστική διαδικασία για το μεταφορικό έργο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική θεσμική αλλαγή στον τρόπο ανάθεσης των δημόσιων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

«Αυτή είναι μια διαδικασία διαγωνιστική, την οποία έχουμε δεσμευτεί να ξεκινήσουμε από τις αρχές του 2026», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος του υπουργείου είναι η διαφάνεια, ο υγιής ανταγωνισμός και η πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

