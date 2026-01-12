Μεσσαρά: Προφυλακιστέος ο πατέρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου και με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα, ο 54χρονος από τη Μεσσαρά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση των δύο θυγατέρων του, ηλικίας 24 και 15 ετών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, από την πλευρά της υπεράσπισης υποβλήθηκε και επίσημα αίτημα για διενέργεια εξέτασης DNA, με τον κατηγορούμενο να προβάλλει με σθένος τον ισχυρισμό ότι τα αποτελέσματα θα αποδείξουν – όπως υποστηρίζει – την αθωότητά του τόσο σε σχέση με το βρέφος που γέννησε η 24χρονη, όσο και αναφορικά με τις πράξεις βιασμού που του αποδίδονται.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης κατέθεσαν και αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα μέλη της οικογένειας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. «Πουθενά δεν φταίω, όλα τα έκαναν αυτά» φώναζε κατά την απομάκρυνσή του από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισής του.

Η ΕΛ.ΑΣ είχε συλλάβει και την 42χρονη σύζυγο και μητέρα των δύο κοριτσιών για ενδοοικογενειακή σωματική βία, αφέθηκε ωστόσο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στο πλευρό του ζευγαριού, που είναι γονείς πέντε παιδιών, βρίσκεται η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας και άλλοι στενοί συγγενείς. Εμφανίζονται πεπεισμένοι για την αθωότητα τους και εξαπολύουν μύδρους για τα δύο κορίτσια αλλά και τον αδερφό τους που ανήμερα των Φώτων πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν τον πατέρα τους.

Ο 23χρονος γιος ζει στο Λασίθι όπου είναι παντρεμένος και οι σχέσεις με την οικογένεια του δεν ήταν και οι καλύτερες. Την περίοδο των εορτών φιλοξένησε τις δύο αδερφές του και εκεί, όπως καταγγέλλεται, αποκάλυψαν ότι ο πατέρας τους τις έχει κακοποιήσει σεξουαλικά κατ’ επανάληψη όταν η μητέρα απουσίαζε στη δουλειά και ότι το μωρό που γεννήθηκε είναι δικό του.

