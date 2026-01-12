Πέθανε η AI, ο διάσημος θηλυκός χιμπατζής που μετρούσε και ζωγράφιζε

Η Ai, ένας θηλυκός χιμπατζής διάσημος για τις γνωστικές του ικανότητες, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, σύμφωνα με το ιαπωνικό ινστιτούτο όπου ζούσε.

Το Κέντρο για τις Εξελικτικές Αρχές της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιότο, στην Ιαπωνία, ανέφερε ότι η Ai πέθανε στις 9 Ιανουαρίου από γηρατειά και ανεπάρκεια οργάνων και ότι τη στιγμή του θανάτου της βρισκόταν περιτριγυρισμένη από το προσωπικό.

Η Ai γεννήθηκε στη δυτική Αφρική και έφτασε στο ιαπωνικό ινστιτούτο το 1977. Εκεί έγινε η ονομασία του Ai Project, ενός ερευνητικού προγράμματος για το «μυαλό του χιμπατζή».

Η Ai μπορούσε να χρησιμοποιεί αριθμούς και να αναγνωρίζει χρώματα.

Μάλιστα, φέρεται να έχει στο παρελθόν ξεκλειδώσει το κλουβί της χρησιμοποιώντας ένα κλειδί και να έχει δραπετεύσει μαζί με ένα άλλο ζώο.

Οι ερευνητές έδωσαν στην Ai ένα ειδικό πληκτρολόγιο συνδεδεμένο με υπολογιστή όταν ήταν 18 μηνών, μια διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της μνήμης και της μάθησής της.

Σε ηλικία πέντε ετών, η Ai «κατέκτησε την ονομασία αριθμών από το ένα έως το έξι και ήταν σε θέση να ονομάζει τον αριθμό, το χρώμα και το αντικείμενο 300 τύπων δειγμάτων», σύμφωνα με επιστημονική εργασία του 1985 για το Ai Project.

Όταν δεν συμμετείχε σε γνωστικά τεστ, η Ai απολάμβανε το σχέδιο και τη ζωγραφική. Όπως και άλλοι χιμπατζήδες στο κέντρο, ζωγράφιζε με μαρκαδόρους σε λευκό χαρτί χωρίς να χρειάζεται κίνητρα τροφής.

Το 2000 γέννησε έναν γιο, τον Ayumu, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για την εξαιρετική του μνήμη.

Διαβάστε επίσης:

Κόλαση λάβας από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (Video)

Επίμονη αρκούδα 250 κιλών αρνιόταν πεισματικά να φύγει από σπίτι – Ο… περίεργος τρόπος που την απομάκρυναν (Video)

Σπάνια δίδυμα γοριλάκια γεννήθηκαν στο παλιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής