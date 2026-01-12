search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 12:31

Πέθανε η AI, ο διάσημος θηλυκός χιμπατζής που μετρούσε και ζωγράφιζε

12.01.2026 12:31
xibantzina-iapwnia-pethane-1
Photo: Center for the Evolutionary Origins of Human Behavior

Η Ai, ένας θηλυκός χιμπατζής διάσημος για τις γνωστικές του ικανότητες, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, σύμφωνα με το ιαπωνικό ινστιτούτο όπου ζούσε.

Το Κέντρο για τις Εξελικτικές Αρχές της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιότο, στην Ιαπωνία, ανέφερε ότι η Ai πέθανε στις 9 Ιανουαρίου από γηρατειά και ανεπάρκεια οργάνων και ότι τη στιγμή του θανάτου της βρισκόταν περιτριγυρισμένη από το προσωπικό.

Η Ai γεννήθηκε στη δυτική Αφρική και έφτασε στο ιαπωνικό ινστιτούτο το 1977. Εκεί έγινε η ονομασία του Ai Project, ενός ερευνητικού προγράμματος για το «μυαλό του χιμπατζή».

Η Ai μπορούσε να χρησιμοποιεί αριθμούς και να αναγνωρίζει χρώματα.

Μάλιστα, φέρεται να έχει στο παρελθόν ξεκλειδώσει το κλουβί της χρησιμοποιώντας ένα κλειδί και να έχει δραπετεύσει μαζί με ένα άλλο ζώο.

Οι ερευνητές έδωσαν στην Ai ένα ειδικό πληκτρολόγιο συνδεδεμένο με υπολογιστή όταν ήταν 18 μηνών, μια διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της μνήμης και της μάθησής της.

Σε ηλικία πέντε ετών, η Ai «κατέκτησε την ονομασία αριθμών από το ένα έως το έξι και ήταν σε θέση να ονομάζει τον αριθμό, το χρώμα και το αντικείμενο 300 τύπων δειγμάτων», σύμφωνα με επιστημονική εργασία του 1985 για το Ai Project.

Όταν δεν συμμετείχε σε γνωστικά τεστ, η Ai απολάμβανε το σχέδιο και τη ζωγραφική. Όπως και άλλοι χιμπατζήδες στο κέντρο, ζωγράφιζε με μαρκαδόρους σε λευκό χαρτί χωρίς να χρειάζεται κίνητρα τροφής.

Το 2000 γέννησε έναν γιο, τον Ayumu, ο οποίος είναι επίσης γνωστός για την εξαιρετική του μνήμη.

Διαβάστε επίσης:

Κόλαση λάβας από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (Video)

Επίμονη αρκούδα 250 κιλών αρνιόταν πεισματικά να φύγει από σπίτι – Ο… περίεργος τρόπος που την απομάκρυναν (Video)

Σπάνια δίδυμα γοριλάκια γεννήθηκαν στο παλιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

dentro_lamia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

marinakis_2702_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:19
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

1 / 3