13.01.2026 14:47

Χειροπέδες σε άντρα που παρήγγειλε… ταχυδρομικώς ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία

13.01.2026 14:47
xeiropedes

Παρήγγειλε δέμα με ροζ κοκαΐνη ταχυδρομικώς από την Ολλανδία αλλά η ΕΛΑΣ του έστησε καρτέρι και τον συνέλαβε.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, έναν άντρα, για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης από χώρα του εξωτερικού, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο περιείχε μία συσκευασία με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων, προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του.

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους 11 γραμμαρίων,
  • 16 ηρεμιστικά δισκία,
  • 3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,
  • 72 αναβολικά δισκία,
  • 3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

1 / 3