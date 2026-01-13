search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:04
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 14:20

ΟΛΠ: Νέο ρεκόρ επιβατών στην κρουαζιέρα το 2025 – Υποδοχή των πρώτων κρουαζιερόπλοιων για το 2026

13.01.2026 14:20
man_5691

Την περίοδο κρουαζιέρας 2026 εγκαινίασε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς με την άφιξη των πρώτων κρουαζιερόπλοιων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δυναμικής χρονιάς για την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα εκπρόσωποι της ΟΛΠ Α.Ε. υποδέχτηκαν στον Επιβατικό Σταθμό Α’ «Μιαούλης», το Viking Vesta, το νεότερο πλοίο της Viking Cruises, το οποίο θα πραγματοποιήσει συνολικά 12 ακόμη προσεγγίσεις εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερή συνεργασία της εταιρείας με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Επίσης, στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκαν το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica, το οποίο θα επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 13 φορές εντός του 2026 πραγματοποιώντας μερική αποβίβαση επιβατών. Έτσι επιβεβαιώνεται η διαρκής παρουσία και συνεργασία κορυφαίων διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας με το λιμάνι του Πειραιά.

Κατά το 2025, το λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε 863 κρουαζιερόπλοια, ενώ ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε σε περίπου 1,85 εκατ. επιβάτες, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχή ενίσχυση της θέσης του Πειραιά ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου κρουαζιέρας 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, υπογράμμισε τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική της κρουαζιέρας στον Πειραιά, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση του λιμένα, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις και τη συστηματική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του λιμένα ως στρατηγικού κόμβου κρουαζιέρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική συνεργασία στο Greek Defence Industry Compass

Στρατηγική συνεργασία THEON – TeamWendy-Ceradyne για σύστημα προστασίας κεφαλής του αμερικανικού στρατού

Συμφωνία Σουηδίας και ICEYE για κυρίαρχες δορυφορικές δυνατότητες επιτήρησης και αναγνώρισης στη Σκανδιναβία και την Αρκτική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τις αποζημιώσεις της τριετίας 2017-2019

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προς εκτέλεση την Τετάρτη διαδηλωτής που συνελήφθη – Πάνω από 2.000 νεκροί στις ταραχές λέει αξιωματούχος

volos nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Βόλο: Ηλικιωμένος απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του νοσοκομείου (Photos)

toyrkia-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ με την Κύπρια αεροσυνοδό που συνελήφθη στην Τουρκία: Αφέθηκε ελεύθερη – Δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της

dypa 665- new
ΥΓΕΙΑ

Παναττική στάση εργασίας των εργαζομένων της ΔΥΠΑ: «Καμία απόλυση στη δημόσια υγεία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:04
giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τις αποζημιώσεις της τριετίας 2017-2019

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προς εκτέλεση την Τετάρτη διαδηλωτής που συνελήφθη – Πάνω από 2.000 νεκροί στις ταραχές λέει αξιωματούχος

volos nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Βόλο: Ηλικιωμένος απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του νοσοκομείου (Photos)

1 / 3