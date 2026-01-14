search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.01.2026

Παντζάρι… γίγαντας σε λαΐκή στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά (photos/video)

14.01.2026 13:45
pantzari

Ένα παντζάρι… γίγαντα που ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά εντοπίστηκε στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης στα Παχιανά Χανίων, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ.

Το παντζάρι ζυγίζει 2,640 γραμμάρια και ανήκει στον Χανιώτη παραγωγό Μιχάλη Σταματάκη.

Ο κ. Σταματάκης,περήφανος και χαμογελαστός μίλησε στο zarpanews.gr για το εντυπωσιακό δημιούργημα του χωραφιού του, ενώ δεν δίστασε να ζυγίσει το τεράστιο παντζάρι μπροστά στην κάμερα.

Το μεγάλου μεγέθους, θρεπτικότατο οπωροκηπευτικό από την Γραμβούσα, ζυγίζει 2 κιλά και 640 γραμμάρια.

Όσο για την γεύση του…ο Χανιώτης παραγωγός υπόσχεται μεγάλη νοστιμιά!

