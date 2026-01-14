Παντζάρι… γίγαντας σε λαΐκή στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά (photos/video)

Ένα παντζάρι… γίγαντα που ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά εντοπίστηκε στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης στα Παχιανά Χανίων, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ.

Το παντζάρι ζυγίζει 2,640 γραμμάρια και ανήκει στον Χανιώτη παραγωγό Μιχάλη Σταματάκη.

Ο κ. Σταματάκης,περήφανος και χαμογελαστός μίλησε στο zarpanews.gr για το εντυπωσιακό δημιούργημα του χωραφιού του, ενώ δεν δίστασε να ζυγίσει το τεράστιο παντζάρι μπροστά στην κάμερα.

Το μεγάλου μεγέθους, θρεπτικότατο οπωροκηπευτικό από την Γραμβούσα, ζυγίζει 2 κιλά και 640 γραμμάρια.

Όσο για την γεύση του…ο Χανιώτης παραγωγός υπόσχεται μεγάλη νοστιμιά!

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 16χρονης: Ανήλικοι είδαν τη Λόρα στου Ζωγράφου, της μίλησαν και το έβαλε στα πόδια – Εντοπίστηκε στίγμα του κινητού της στην Ομόνοια

Ερέτρια: Χειροπέδες σε έξι ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν