Politico: Η Ευρώπη ψάχνει συμβιβασμό με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι σκέφτονται να του προτείνουν

Σε αγώνα δρόμου βρίσκονται οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επιδιώκουν να τα βρουν με τον Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Την ώρα που η κυβέρνηση της χώρας δηλώνει επισήμως ότι δεν θέλει να προσαρτηστεί στις ΗΠΑ, η Ευρώπη βλέποντας τις πιέσεις των Αμερικανών, ψάχνουν μία μεσοβέζικη λύση ώστε να μην έρθει μια εδαφική διαμάχη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ και κατ’ επέκταση την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η κινητικότητα στις Βρυξέλλες εντάθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Τι σκέφτονται να προτείνουν στον Τραμπ

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκρίνουν τη συνεννόηση έναντι της σύγκρουσης, εξετάζοντας μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις αμερικανικές απαιτήσεις χωρίς να παραβιάζεται η κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με αυξημένες επενδύσεις από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η παροχή κινήτρων προς τις ΗΠΑ για συμμετοχή σε έργα εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών στη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να παρουσιαστεί από τον Τραμπ ως στρατηγική νίκη, ευθυγραμμισμένη με τις πάγιες θέσεις του περί μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συνεισφοράς στην κοινή άμυνα.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει επιβεβαιώσει ότι εντός της Συμμαχίας βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ενίσχυση της παρουσίας και των δυνατοτήτων ασφαλείας στην Αρκτική. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι μια πιο ενεργή ευρωπαϊκή συμμετοχή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεννόησης με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Γροιλανδία προκαλεί έντονη ανησυχία. Αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη, σε έδαφος κράτους-μέλους της Συμμαχίας, θα συνιστούσε πρωτοφανές γεγονός και θα έθετε υπό αμφισβήτηση ολόκληρη τη μεταπολεμική τάξη ασφάλειας. Όπως επισημαίνουν, καμία πρόβλεψη του καταστατικού του ΝΑΤΟ δεν καλύπτει επίθεση ενός συμμάχου εναντίον άλλου.

Παρότι οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται ενωμένοι στην απόρριψη της ιδέας παραχώρησης της Γροιλανδίας, αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση για τις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι οι συνήθεις διπλωματικοί κανόνες δεν επαρκούν πλέον, ενώ η ανάγκη αποφυγής μιας ανοιχτής ρήξης με τις ΗΠΑ καθιστά τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα περίπλοκες.

