ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 16:34
14.01.2026 14:49

«Ψήνεται» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας

14.01.2026 14:49
Τις ημερομηνίες έχουν βάλει κάτω ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν για να βρουν πότε, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου αν είναι δυνατόν, θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα.

Αυτό σημαίνει ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν είναι έτοιμοι να συναντηθούν και να τα πουν.

Η ατζέντα είναι γενικά γνωστή σε τέτοιους είδους συμβούλια, αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες.

Τα μεγάλα θέματα της περιοχής έτσι κι αλλιώς γίνονται όλο και περισσότερα. Οι διαθέσεις και οι στοχεύσεις των δύο πλευρών έχουν σημασία.

