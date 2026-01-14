Σητεία: Μοναχοπαίδι ο ανήλικος που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή»

Μοναχοπαίδι ήταν ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σητεία.

Ο άτυχος Γιάννης, όπως γράφει το patris.gr, καθόταν μαζί με δύο φίλους του στα πίσω καθίσματα του Opel Vectra 20ετίας που οδηγούσε ο 16χρονος.

Ο Γιάννης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, ήταν μοναχοπαίδι και φοιτούσε στο ΕΠΑΛ Σητείας. Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αγαπητό αγόρι.

Το σοκ στο σχολικό περιβάλλον είναι τεράστιο. Το ΕΠΑΛ συστεγάζεται με το Γενικό Λύκειο και κρίθηκε αναγκαία η παρουσία ψυχολόγου, που βρέθηκε το πρωί στο σχολείο για να στηρίξει τους μαθητές που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την απώλεια.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος οδηγός ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ανήκε στον πατέρα του θύματος.

Κατά την ίδια πηγή το αυτοκίνητο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα όταν βγήκε από την πορεία του να τουμπάρει αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί

Στο αυτοκίνητο εκτός από τον 16χρονο οδηγό και τον 16χρονο που έχασε τη ζωή του επέβαιναν άλλα τρία άτομα, ηλικίας 15 έως 19 ετών με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται σοβαρότερα και να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

«Σε μία ανοιχτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Μιλώντας στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός φέρεται να είπε ότι «έτρεχα στην ευθεία», προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Τα άλλα παιδιά που βρέθηκαν με τον άτυχο Γιάννη στο αυτοκίνητο, υποστηρίζουν, κατά τις πληροφορίες, ότι είχαν μεταβεί για βόλτα στο Παλαίκαστρο.

Παρέμειναν για αρκετή ώρα έξω από το σχολείο της περιοχής και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς τη Σητεία. Κατά τη διαδρομή πίσω και σε μια διακλάδωση του δρόμου, οι νεαροί φέρονται να μπερδεύτηκαν, με τον οδηγό να στρίβει δεξιά προς Βάι, αντί αριστερά, στο δρόμο που οδηγεί προς τη Σητεία.

Όταν αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν σε λάθος κατεύθυνση και ουσιαστικά «στο πουθενά», εκαναν στροφή για να επιστρέψουν. Τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και ακολούθησε η μοιραία εκτροπή και ανατροπή.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Σητείας, ενώ έχουν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι γονείς του 16χρονου που οδηγούσε το όχημα.

