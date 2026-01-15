search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 20:54
ΚΟΣΜΟΣ

15.01.2026 18:14

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

15.01.2026 18:14
Την Ελλάδα και τους πολίτες της σχολίασε ειρωνικά ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», είπε ο Ράμα.«Αλλά δεν είσαι».

Μάλιστα, ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στο να σχολιάσει αρνητικά τους Έλληνες, αλλά δεν παρέλειψε να εκθειάσει το Μαυροβούνιο. «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Έδωσαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 20:53
