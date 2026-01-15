Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

Την Ελλάδα και τους πολίτες της σχολίασε ειρωνικά ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», είπε ο Ράμα.«Αλλά δεν είσαι».

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE:



"As a Greek … you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not."



"Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Μάλιστα, ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στο να σχολιάσει αρνητικά τους Έλληνες, αλλά δεν παρέλειψε να εκθειάσει το Μαυροβούνιο. «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Έδωσαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».

Διαβάστε επίσης:

Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κόκκινο μάτι: «Αθέλητη αναφορά στο Eye of the tiger»

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική

Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη ο Πούτιν – «Δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι αλα καρτ, η Δύση αγνόησε τα συμφέροντα της Ρωσίας»