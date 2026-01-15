Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την Ελλάδα και τους πολίτες της σχολίασε ειρωνικά ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», είπε ο Ράμα.«Αλλά δεν είσαι».
Μάλιστα, ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στο να σχολιάσει αρνητικά τους Έλληνες, αλλά δεν παρέλειψε να εκθειάσει το Μαυροβούνιο. «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Έδωσαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».
