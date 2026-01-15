search
ΚΟΣΜΟΣ

15.01.2026 22:33

Κύπρος: Χαμός με ντοκιμαντέρ του Channel 4 για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών στην Αγία Νάπα

15.01.2026 22:33
Σάλο έχει προκαλέσει ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 4, το οποίο κάνει αναφορά σε παράνομες και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαμονής, καθώς και σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος νεαρών Βρετανίδων εργαζομένων στην Αγία Νάπα της Κύπρου.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, ο δήμος Αγίας Νάπας, διά του δημάρχου κ. Χρίστου Ζαννέττου, καταδίκασε απερίφραστα την ύπαρξη τέτοιων μεμονωμένων περιστατικών, τα οποία, όπως τόνισε, σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της περιοχής.

«Τα αναφερόμενα περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της Αγίας Νάπας. Μηδενική ανοχή σε παράνομες πρακτικές και περιστατικά παρενόχλησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έντονες αντιδράσεις από το δήμο Αγίας Νάπας

Η Αγία Νάπα αποτελεί διεθνή τουριστικό προορισμό, που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ο δήμος έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς όλα τα αρμόδια υπουργεία, το υφυπουργείο Τουρισμού και τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο δήμαρχος βρίσκεται σε επικοινωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και με τον αρχηγό της αστυνομίας, με στόχο τη διερεύνηση του θέματος και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων.

