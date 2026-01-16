Λατινοπούλου μετά την καταγγελία σε βάρος γειτόνων της για χρήση καμερών: «Το έκανα για όσους υποφέρουν από κακούς γείτονες»

Στην καταγγελία που έκανε σε βάρος δύο γειτόνων της, η οποία οδήγησε στη σύλληψή τους, αναφέρθηκε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στην υπόθεση εμπλέκονται μια γυναίκα 51 ετών και ένας 55χρονος άνδρας, που εδώ και δύο χρόνια είχαν εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι τους, οι οποίες, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ήταν στραμμένες προς σπίτι όπου διαμένει η ίδια με τους γονείς της.

Της καταγγελίας ακολούθησε έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι τους, με τις Αρχές να προχωρούν στην κατάσχεση δύο καμερών και δύο καρτών μνήμης, ενώ οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Λατινοπούλου: Σχεδόν δύο χρόνια υπήρχαν κάμερες που «έβλεπαν» στην είσοδο του σπιτιού μου και την αυλή μου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση και, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν είχε πρόβλημα με το να υπάρχουν κάμερες, αλλά με το γεγονός ότι «έβλεπαν» στο σπίτι της.

«Δεν είναι ευχάριστο να μιλάς για τόσο προσωπικό ζήτημα. Είμαι υπέρ των καμερών 1000% όταν υπάρχουν σε δημόσιους χώρους που μπορεί να προλαμβάνεται ή να καταγράφεται ένα έγκλημα, και να συλλαμβάνονται ταχύτερα οι εγκληματίες. Αυτό είναι θεμιτό και αναγκαίο για την ασφάλεια όλων μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όρια που σταματούν εκεί που ξεκινά η ιδιωτικότητα του καθενός, όσον αφορά την οικία του. Δεν γίνεται να υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν χώρους που περνάνε οικογένειες και μικρά παιδιά», είπε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Σχεδόν δύο χρόνια υπήρχαν κάμερες που είχαν τοποθετηθεί ώστε να βλέπουν την είσοδο του σπιτιού της οικογένειάς μου, αλλά και κάμερα που κατέγραφε την αυλή του σπιτιού μου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είχαν γίνει ευγενικές συστάσεις, επισταμένως. Η οικογένειά μου προσπάθησε με κάθε τρόπο να ζητήσει να μην είναι στραμμένες οι κάμερες προς το σπίτι μας. Όταν βλέπεις, όμως, ότι ο γείτονάς σου επιμένει εμμονικά να έχει αυτές τις κάμερες στραμμένες προς το δικό σου σπίτι, απειλώντας την ιδιωτικότητά σου, και παραβιάζοντας τα δικαιώματά σου, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια», εξήγησε η ίδια.

«Έπρεπε αναγκαστικά να προχωρήσω σε αυτήν την κίνηση. Δεν το έκανα μόνο για εμένα. Το κάνω για όλους τους συμπολίτες μας που υποφέρουν από κακούς γείτονες. Γείτονες που έχουν κάμερες και μπορούν να παρακολουθήσουν ή να καταγράψουν τους ίδιους και τα παιδιά τους», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι: «Θα ήταν άρρωστο αν υπήρχαν πολιτικά κίνητρα. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες. Έχει κατασχεθεί το υλικό».

Διαβάστε επίσης:

Η Κουμουνδούρου «σπρώχνει» την Κασιμάτη στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος την έθεσε εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Μάκης Αμπατιέλος