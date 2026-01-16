search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 10:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 09:22

Ο Τραμπ «μαζεύει» αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή μετά τις απειλές στο Ιράν

16.01.2026 09:22
USS- Abraham- Lincoln

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Fox News, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή, όπου αναμένεται να έχει φθάσει σε περίπου μια εβδομάδα. Επιπλέον οπλικά συστήματα και αμυντικός εξοπλισμός, ιδίως στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, αναμένεται να ακολουθήσουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επίσης ανέφερε πως το Λίνκολν πλέει προς την περιοχή.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν, με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων από τα τέλη Δεκεμβρίου, παρότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη–και ακόμη και το Ισραήλ–ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο – Εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ρεύμα και θέρμανση

Ο Τραμπ ενεργοποιεί το συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και μιλά για «υπέροχη χειρονομία» μετά το Νόμπελ της Ματσάδο

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα και τη νέα παλαιστινιακή επιτροπή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
messaropoulou-vatidou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

CrossMediaMeasurement
MEDIA

Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου

mati new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοφακοί: Πώς η επέμβαση για καταρράκτη διορθώνει τη μυωπία και άλλα διαθλαστικά προβλήματα

ex60-electric-tease-spotlighthero-16×9
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο ο οδηγός μπορεί να συνομιλεί με φυσικό τρόπο (photos)

exafanisi_kriti_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα μαρτυρία στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – «Τον είδαν στις Καλύβες» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 10:55
messaropoulou-vatidou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

CrossMediaMeasurement
MEDIA

Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου

mati new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοφακοί: Πώς η επέμβαση για καταρράκτη διορθώνει τη μυωπία και άλλα διαθλαστικά προβλήματα

1 / 3