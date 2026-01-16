search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026
16.01.2026

Ο Τσιτσιπάς σε νέα σχέση μετά τον χωρισμό του με τη Μπαντόσα: Το vlog που μοιράστηκε από τις διακοπές τους στη Ναμίμπια

16.01.2026 22:02
stefanos-tsitsipas

Σε σχέση με την Κρίστεν Θομς είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του με την Ισπανίδα τενίστρια Πάοθλα Μπαντόσα.

Ό Τσιτσιπας μοιράστηκε στο κανάλι του στο youtube στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη Ναμίμπια. 

Η Κρίστεν Τομς είναι Αμερικανικής καταγωγής, είχε ασχοληθεί με το τένις στο Κολέγιο αλλά πλέον είναι μοντέλο. 

Tο νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη χώρισε τον Ιούλιο με την Μπαντόσα μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης. Η μητέρα του Τζούλια είχε χαρακτηρίσει πρόσφατα τη σχέση τους «περίπλοκη».

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

