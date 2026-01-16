search
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πώς το υδροκυάνιο μπορεί να… ξεκίνησε τη ζωή στη Γη

diastima_new
Πηγή: Pixabay

Ένα χημικό γνωστό για την επικινδυνότητά του μπορεί να έπαιξε απρόσμενο ρόλο στη γέννηση της ζωής στη Γη. Το υδροκυάνιο φαίνεται πως όταν παγώνει αποκτά ιδιότητες που του επιτρέπουν να προκαλεί χημικές αντιδράσεις ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, το παγωμένο υδροκυάνιο σχηματίζει κρυστάλλους με «ενεργές» επιφάνειες. Αυτές οι επιφάνειες λειτουργούν σαν μικροσκοπικά εργοστάσια χημείας, μετατρέποντας το υδροκυάνιο σε πιο δραστικές ουσίες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν στη δημιουργία βασικών συστατικών της ζωής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγα λεπτά ή ημέρες, κάτι που θεωρείται εντυπωσιακό για τόσο παγωμένα περιβάλλοντα. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το έντονο ψύχος «παγώνει» σχεδόν κάθε χημική δραστηριότητα.

Το υδροκυάνιο δεν υπάρχει μόνο στη Γη. Έχει εντοπιστεί σε κομήτες και στις ατμόσφαιρες άλλων πλανητών και φεγγαριών, όπως ο Τιτάνας του Κρόνου. Αυτό σημαίνει ότι παρόμοιες χημικές διεργασίες θα μπορούσαν να συμβαίνουν και αλλού στο Σύμπαν.

Οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα να δοκιμάσουν τις προβλέψεις τους στο εργαστήριο. Αν επιβεβαιωθούν, τα αποτελέσματα θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το πού και πώς μπορεί να ξεκινήσει η ζωή.

