Πώς το υδροκυάνιο μπορεί να… ξεκίνησε τη ζωή στη Γη

Ένα χημικό γνωστό για την επικινδυνότητά του μπορεί να έπαιξε απρόσμενο ρόλο στη γέννηση της ζωής στη Γη. Το υδροκυάνιο φαίνεται πως όταν παγώνει αποκτά ιδιότητες που του επιτρέπουν να προκαλεί χημικές αντιδράσεις ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, το παγωμένο υδροκυάνιο σχηματίζει κρυστάλλους με «ενεργές» επιφάνειες. Αυτές οι επιφάνειες λειτουργούν σαν μικροσκοπικά εργοστάσια χημείας, μετατρέποντας το υδροκυάνιο σε πιο δραστικές ουσίες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν στη δημιουργία βασικών συστατικών της ζωής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγα λεπτά ή ημέρες, κάτι που θεωρείται εντυπωσιακό για τόσο παγωμένα περιβάλλοντα. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το έντονο ψύχος «παγώνει» σχεδόν κάθε χημική δραστηριότητα.

Το υδροκυάνιο δεν υπάρχει μόνο στη Γη. Έχει εντοπιστεί σε κομήτες και στις ατμόσφαιρες άλλων πλανητών και φεγγαριών, όπως ο Τιτάνας του Κρόνου. Αυτό σημαίνει ότι παρόμοιες χημικές διεργασίες θα μπορούσαν να συμβαίνουν και αλλού στο Σύμπαν.

Οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα να δοκιμάσουν τις προβλέψεις τους στο εργαστήριο. Αν επιβεβαιωθούν, τα αποτελέσματα θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το πού και πώς μπορεί να ξεκινήσει η ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) διέκοψε την αποστολή του λόγω ιατρικού προβλήματος και επέστρεψε στη Γη (photos/videos)

Γιατί έχουμε κουνούπια στην Ελλάδα και τον χειμώνα: Οι κλιματολογικές συνθήκες και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης