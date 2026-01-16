Συνελήφθη πρώην μοντέλο, μέλος σε συμμορία ληστών – Φέρεται να ήταν η οδηγός της σπείρας, συμμετείχε σε τουλάχιστον 4 επιθέσεις

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μια 33χρονη, πρώην μοντέλο, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιαζόταν ως ψυχολόγος με συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαγωνισμό ομορφιάς, μαζί με άλλα 4 μέλη εγκληματικής ομάδας που εξάρθρωσε η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Η 33χρονη φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη δράση της συμμορίας, η οποία διέπραττε ληστείες, και μάλιστα με ιδαίτερη αγριότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η 33χρονη είχε αναλάβει τον ρόλο της οδηγού, μεταφέροντας τα μέλη της ομάδας στα σημεία των επιδρομών. Η εμπλοκή της συνδέεται με τουλάχιστον τέσσερις από τις δώδεκα ένοπλες ληστείες που έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής.

Η εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό έναν καταδικασμένο κακοποιό που είχε συμμετάσχει στη δολοφονία αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ το 2011, δρούσε από τον Αύγουστο του 2025. Τα μέλη της είχαν επιδείξει ακραία βία, με ένα περιστατικό να περιλαμβάνει τον τραυματισμό υπαλλήλου με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Συνολικά, οι ληστείες σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ ξεπέρασαν τις δώδεκα, με τη λεία να αγγίζει τα 9.000 ευρώ. Οι πέντε συλληφθέντες, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η δράση της ομάδας είχε γίνει «φόβος και τρόμος» για εργαζόμενους και επιχειρηματίες της Δυτικής Αττικής, ενώ η σύλληψη της 33χρονης έχει ανοίξει νέο κύκλο ερευνών για το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες εις βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της 14ης/1/2026 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ημεδαπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (τέσσερις άνδρες και μια γυναίκα), ηλικίας 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ημεδαπός.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών εις βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιος Στέφανος, κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι μάρκετ, όπου, με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού εις βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων, καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών, ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το ότι σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα τρία έτερα μέλη, κατά τη διάπραξη των ληστειών παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα δύο επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα εν λόγω καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών, ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

2 μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

2 οχήματα,

3 κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών, με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δύο εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα».

