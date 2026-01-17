ΕΤΕπ και Πειραιώς υπέγραψαν 100 εκατ. ευρώ για ΜμΕ άμυνας και ασφάλειας στην Ελλάδα

Συμφωνία χρηματοδότησης 100 εκατ. ευρώ υπέγραψαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Τράπεζα Πειραιώς, ανοίγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίαυλο στήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Η χρηματοδότηση θα διοχετευθεί μέσω της Πειραιώς κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν δραστηριότητα ή επενδυτικά σχέδια σχετιζόμενα με ασφάλεια και άμυνα, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ. Με την προβλεπόμενη μόχλευση, η συμφωνία εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει συνολικά έως 200 εκατ. ευρώ για τους τελικούς δικαιούχους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καλύψει χρηματοδοτικά κενά που καταγράφονται διεθνώς σε έναν κλάδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου οι δραστηριότητες διπλής χρήσης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης δυσκολεύουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια. Οι προκλήσεις αυτές, όπως επισημαίνεται, είναι εντονότερες στην Ελλάδα, η οποία στο σύνολό της εντάσσεται στις περιοχές συνοχής της ΕΕ.

Η συμμετοχή της ΕΤΕπ αναμένεται να βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, μέσω χαμηλότερου κόστους δανεισμού και μεγαλύτερων διάρκειων αποπληρωμής, ενώ παράλληλα στοχεύει να λειτουργήσει ως σήμα προς την αγορά για τη μείωση του αντιλαμβανόμενου ρίσκου και την προσέλκυση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ειδικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο παρέχει δάνεια και εγγυήσεις για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης σε ΜμΕ και mid-caps που συμμετέχουν στις σχετικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ΕΤΕπ έχει αυξήσει πρόσφατα το μέγεθος του προγράμματος στα 3 δισ. ευρώ, από 1 δισ. αρχικά. Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η Πειραιώς γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα και η τρίτη στην Ευρώπη που υπογράφει συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά από αντίστοιχες στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο» για την Ελλάδα και την Τράπεζα, σημειώνοντας ότι η χώρα είναι πλέον η τρίτη στην Ευρώπη που συμμετέχει στο συγκεκριμένο σχήμα χρηματοδότησης. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι η συνεργασία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο εξειδικευμένου χρηματοδοτικού πλαισίου για έναν κλάδο που αποκτά αυξημένη στρατηγική σημασία, διευρύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε στοχευμένη χρηματοδότηση για τεχνολογίες διπλής χρήσης, καινοτομία και παραγωγική αναβάθμιση.

Η ΕΤΕπ και η Πειραιώς διατηρούν διαχρονική συνεργασία στην Ελλάδα μέσω προγραμμάτων που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, την περιφερειακή συνοχή και την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, με τη σημερινή συμφωνία να προσθέτει πλέον και τον άξονα ασφάλειας και άμυνας.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

ΟΤΕ: Νέα τριετής σύμβαση με αυξήσεις έως 22% και ενισχυμένες παροχές