Η Fais Group αλλάζει σχέδιο αναδιάρθρωσης, ανακαλεί συγχώνευση Unlimited Sport με Zita Mall και ΦΕΡ

Δεν θα προχωρήσει η συγχώνευση μεταξύ της απορροφώσας εταιρείας Unlimited Sport και των απορροφώμενων Zita Mall και ΦΕΡ, όπως ανακοίνωσε η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. (Fais Group), στο πλαίσιο αναθεώρησης του εταιρικού μετασχηματισμού που είχε γνωστοποιηθεί στην αγορά τον Ιούνιο του 2025.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την εταιρεία, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου, με στόχο την απλοποίηση των εταιρικών δομών και την ταχύτερη ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης. Οι τρεις εταιρείες αποτελούν άμεσα και έμμεσα 100% θυγατρικές της Φάις Συμμετοχών.

Μετά από επανεξέταση των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, κρίθηκε σκόπιμο να μην υλοποιηθεί η διαδικασία με την Unlimited Sport ως απορροφώσα. Αντ’ αυτού, ο όμιλος αποφάσισε να προχωρήσει σε εναλλακτική λύση: την απορρόφηση των Unlimited Sport, Zita Mall και ΦΕΡ από την Καλογήρου Α.Ε., ώστε ο μετασχηματισμός να ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο και όχι σε δύο διακριτές φάσεις.

Η αλλαγή κατεύθυνσης καθιστά αναγκαία τη σύνταξη νέου Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καθώς και στις σχετικές καταχωρίσεις που απαιτούνται για την ανάκληση του αρχικού σχεδίου.

