Πάνω από 37 εκατ. επιβάτες το 2025 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece

Με περισσότερους από 37 εκατ. επιβάτες έκλεισαν το 2025 τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η επιβατική κίνηση ξεπέρασε τις 881.000, παρουσιάζοντας άνοδο 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ένδειξη ότι η ζήτηση για ταξίδια προς και από ελληνικούς προορισμούς παραμένει αυξημένη ακόμη και στη χειμερινή περίοδο.

Σε επίπεδο πτήσεων, οι εσωτερικές διαμορφώθηκαν σε 86.971, αυξημένες κατά 1,1%, ενώ οι διεθνείς ανήλθαν σε 196.382, ενισχυμένες κατά 3,2%. Συνολικά, η κίνηση πτήσεων στα 14 αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 2,5% μέσα στο 2025.

Από τις επιμέρους επιδόσεις ξεχώρισε το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου τον Δεκέμβριο καταγράφηκε άνοδος 10,7% και η κίνηση έφτασε τους 580.267 επιβάτες. Σε ετήσια βάση, η Θεσσαλονίκη διακίνησε 7.982.798 επιβάτες, αυξημένους κατά 8,2%.

Στη Ρόδο, ο αερολιμένας «Διαγόρας» ξεπέρασε το 2025 το όριο των 7 εκατ. επιβατών, με συνολική αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2024. Τον Δεκέμβριο, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 8,4%, με 72.624 επιβάτες.

Συνολικά, την περίοδο 2017-2025, μέσω των 14 αεροδρομίων της Fraport Greece διακινήθηκαν 249,6 εκατ. επιβάτες, στοιχείο που αποτυπώνει τον ρόλο τους στη διασύνδεση ελληνικών προορισμών με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

ΟΤΕ: Νέα τριετής σύμβαση με αυξήσεις έως 22% και ενισχυμένες παροχές