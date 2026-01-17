Πάνω από 37 εκατ. επιβάτες το 2025 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με περισσότερους από 37 εκατ. επιβάτες έκλεισαν το 2025 τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.
Τον Δεκέμβριο του 2025 η επιβατική κίνηση ξεπέρασε τις 881.000, παρουσιάζοντας άνοδο 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ένδειξη ότι η ζήτηση για ταξίδια προς και από ελληνικούς προορισμούς παραμένει αυξημένη ακόμη και στη χειμερινή περίοδο.
Σε επίπεδο πτήσεων, οι εσωτερικές διαμορφώθηκαν σε 86.971, αυξημένες κατά 1,1%, ενώ οι διεθνείς ανήλθαν σε 196.382, ενισχυμένες κατά 3,2%. Συνολικά, η κίνηση πτήσεων στα 14 αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 2,5% μέσα στο 2025.
Από τις επιμέρους επιδόσεις ξεχώρισε το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου τον Δεκέμβριο καταγράφηκε άνοδος 10,7% και η κίνηση έφτασε τους 580.267 επιβάτες. Σε ετήσια βάση, η Θεσσαλονίκη διακίνησε 7.982.798 επιβάτες, αυξημένους κατά 8,2%.
Στη Ρόδο, ο αερολιμένας «Διαγόρας» ξεπέρασε το 2025 το όριο των 7 εκατ. επιβατών, με συνολική αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2024. Τον Δεκέμβριο, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 8,4%, με 72.624 επιβάτες.
Συνολικά, την περίοδο 2017-2025, μέσω των 14 αεροδρομίων της Fraport Greece διακινήθηκαν 249,6 εκατ. επιβάτες, στοιχείο που αποτυπώνει τον ρόλο τους στη διασύνδεση ελληνικών προορισμών με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.
