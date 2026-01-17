Ελλάδα και Κύπρος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα – Τι σημαίνει η πρόσκληση Τραμπ

Ελλάδα και Κύπρος περιλαμβάνονται στα 25 κράτη που προσκαλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχουν στη συγκρότηση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, ενός νέου πολυμερούς σχήματος που εντάσσεται στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για την «επόμενη ημέρα» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι στο Συμβούλιο προσκλήθηκε, όπως αναμενόταν πάντως, και η Τουρκία.

Το νέο όργανο αποτελεί βασικό στοιχείο του «οδικού χάρτη» 20 σημείων που έχει παρουσιάσει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λευκός Οίκος, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ανώτερο εποπτικό όργανο, το αποκαλούμενο Board of Peace, το οποίο θα έχει ρόλο-κλειδί στη διεθνή κινητοποίηση πόρων και στην επιτήρηση της μετάβασης από την κατάπαυση του πυρός σε προσωρινή διακυβέρνηση, ανοικοδόμηση και μηχανισμούς λογοδοσίας.

Πώς διαβάζεται το μήνυμα σε Αθήνα και Λευκωσία

Στη Λευκωσία, η πρόσκληση ερμηνεύεται ως αναβάθμιση ρόλου και όχι ως μια τυπική ή συμβολική χειρονομία. Η Κύπρος έχει ήδη τοποθετηθεί ενεργά στις διεργασίες για τη Γάζα, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και λόγω των πρακτικών δυνατοτήτων που διαθέτει ως το πλησιέστερο ευρωπαϊκό κράτος στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» προβλέπεται να συμμετέχουν κράτη που είχαν δώσει το «παρών» και στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου είχαν παραστεί τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυτό το πλαίσιο εξηγεί και τη συμμετοχή της Τουρκίας, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις τότε διεργασίες.

Η αρχιτεκτονική του σχεδίου για τη Γάζα

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μια πολυεπίπεδη δομή. Σε πρώτο επίπεδο, μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή θα αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών. Σε δεύτερο επίπεδο, ένα πολιτικό σχήμα εποπτείας θα έχει την ευθύνη του διεθνούς συντονισμού και της χρηματοδότησης.

Το Associated Press έχει μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει το Board of Peace ως το ανώτατο όργανο ελέγχου και συντονισμού για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα.

Κάλεσμα με κόστος

Για την Αθήνα και τη Λευκωσία, το κάλεσμα έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία, επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζονται ως αξιόπιστοι εταίροι σε μια δυτική πρωτοβουλία διαχείρισης κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη, το «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν είναι ένα ουδέτερο φόρουμ καλών προθέσεων.

Η συμμετοχή συνεπάγεται πολιτικό κόστος, λεπτές ισορροπίες και αναπόφευκτες συγκρούσεις, ιδίως όταν στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν χώρες με ανταγωνιστικά συμφέροντα και διαφορετικά όρια ανοχής απέναντι στο Ισραήλ, την παλαιστινιακή πλευρά και τους περιφερειακούς παίκτες.

Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για ένα «φιλανθρωπικό» σχήμα, αλλά για μια απαιτητική άσκηση γεωπολιτικής διαχείρισης, στην οποία η συμμετοχή σημαίνει έκθεση, ευθύνη και δύσκολες αποφάσεις.

