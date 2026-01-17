Συντάξεις 2026: Η… παγίδα των φόρων που «ροκανίζει» τις αυξήσεις

Η έλευση του 2026 φέρνει μια γλυκόπικρη γεύση για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους της χώρας. Παρά την επίσημη κυβερνητική εξαγγελία για οριζόντια αύξηση της τάξεως του 2,4% στις κύριες συντάξεις, η πραγματικότητα που θα αποτυπωθεί στα τραπεζικά ενημερωτικά σημειώματα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη.

Ο συνδυασμός της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας, της μηνιαίας παρακράτησης και της ανόδου του ονομαστικού εισοδήματος δημιουργεί έναν αόρατο μηχανισμό «ροκανίσματος», που συχνά εξουδετερώνει το όφελος της αύξησης, αφήνοντας το τελικό καθαρό ποσό στάσιμο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και ελαφρώς μειωμένο.

Στο «στόχαστρο» των επιβαρύνσεων

Η φορολογική επιβάρυνση για το έτος 2026 δεν πλήττει ομοιόμορφα το σύνολο των συνταξιούχων, αλλά εστιάζει σε συγκεκριμένες κατηγορίες που «συλλαμβάνονται» από τα ψηφιακά δίχτυα της ΑΑΔΕ. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αφορούν:

• Συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ: Πρόκειται για το κρίσιμο όριο όπου η φορολογία αρχίζει να γίνεται αισθητά προοδευτική. Η αύξηση του 2,4% λειτουργεί ως «όχημα» που ωθεί το συνολικό ετήσιο ποσό πιο βαθιά στην κλίμακα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της προσαύξησης να επιστρέφει στο κράτος μέσω των κρατήσεων.

• Δικαιούχους με μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά: Όσοι έχουν καταφέρει να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και λαμβάνουν κανονικά ολόκληρη την αύξηση, βρίσκονται στην παράδοξη θέση να βλέπουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στα χαρτιά, αλλά η αυξημένη κράτηση φόρου να απορροφά έως και το 40% του νέου ποσού.

• Συνταξιούχους με πολλαπλές πηγές εισοδήματος: Όσοι λαμβάνουν πάνω από μία σύνταξη (κύρια και επικουρική) ή έχουν πρόσθετα εισοδήματα από ενοίκια, αγροτικές δραστηριότητες ή τόκους, είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Το άθροισμα των εισοδημάτων τους ανεβαίνει κλίμακα, αυξάνοντας τον μέσο φορολογικό συντελεστή.

Πώς λειτουργεί η φορολογική «παγίδα»

Η παγίδα λειτουργεί με έναν απλό αλλά αμείλικτο λογιστικό τρόπο. Η αύξηση της σύνταξης ανεβάζει το ονομαστικό εισόδημα και, σε πολλές περιπτώσεις, μεταφέρει αυτόματα τον συνταξιούχο σε ανώτερη φορολογική κλίμακα.

Αυτό ενεργοποιεί μεγαλύτερη μηνιαία παρακράτηση φόρου από τον e-ΕΦΚΑ. Συχνά, μια ονομαστική αύξηση των 25 ευρώ τον μήνα μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον φόρο 15 ευρώ, αφήνοντας τελικά στην τσέπη μόλις 10 ευρώ. Επιπλέον, το υψηλότερο ετήσιο εισόδημα μειώνει ή και μηδενίζει την επιστροφή φόρου που πολλοί δικαιούνταν κατά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης, οδηγώντας σε μια συνολική απώλεια αγοραστικής δύναμης.

Ποιοι μένουν εκτός της επιβάρυνσης

Υπάρχουν, ωστόσο, και κατηγορίες που παραμένουν στο απυρόβλητο. Δεν επηρεάζονται ή επηρεάζονται ελάχιστα οι συνταξιούχοι με χαμηλές αποδοχές, κάτω από το όριο των 8.500-9.000 ευρώ ετησίως, καθώς προστατεύονται από το αφορολόγητο όριο.

Επίσης, όσοι εξακολουθούν να έχουν υψηλή προσωπική διαφορά δεν θα δουν καμία διαφορά στο καθαρό ποσό τους, καθώς η αύξηση του 2,4% θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη λογιστική μείωση της διαφοράς αυτής, χωρίς να αλλάξει η καταβαλλόμενη σύνταξη.

Έτσι λοιπόν η αύξηση του 2026, αν και στοχεύει στην ενίσχυση του εισοδήματος, αναδεικνύει την ανάγκη για μια βαθύτερη αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών. Χωρίς μια τέτοια παρέμβαση, η «φορολογική παγίδα» θα συνεχίσει να ακυρώνει τις κοινωνικές παροχές, μετατρέποντας τις αυξήσεις σε «δώρο-άδωρο» για τη μεσαία τάξη των συνταξιούχων.

