search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 15:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 14:50

Τριαντάφυλλος για Survivor: «Ο Gio δεν μπορεί να γίνει Ντάφυ» (Video)

17.01.2026 14:50
triantafyllos_gio

Τη γνώμη του για το φετινό Survivor, τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες είπε ο Τριαντάφυλλος.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Gio, αλλά και στο γεγονός ότι το reality κομμάτι είναι εκείνο που τραβάει τους τηλεθεατές.

«Ο Gio το έχει παίξει πολύ ωραία. Το πάει πολύ καλά. Την μπαντάνα όπως την έβαζα εγώ τη βάζει, λέει τις ατάκες μου, Ντάφυ δεν μπορεί να γίνει. Έχω δει φέτος ότι αυτός που τρώει τα ωμά, πάει να κάνει τον Κόρο, ένας άλλος δημοσιογράφος, πάει να κάνει τον Τζέιμς. Δεν γίνεται αυτό», ανέφερε αρχικά.

Για το ότι ο Gio την… είπε στον Γιώργο Λιανό, ο τραγουδιστής και πρώην Survivor, σχολίασε: «Εμάς ό,τι μας ρωτούσε ο Γιώργος Λιανός απαντούσαμε. Σεβόμασταν τον παρουσιαστή, σεβόμασταν την παραγωγή. Τώρα ήταν στημένο, δεν ήταν; Ο κόσμος reality θέλει».

«Δεν θα πήγαινα ξανά. Αν πήγαινα θα ήταν για δυο μέρες. Αφιλοκερδώς για την πλάκα μου», ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης:

Στέλιος Μάινας: «Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου κι αρνιόμουν – Ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα»

Μαρία Σολωμού: «Μετάνιωσα που η εκπομπή πήγε στην τηλεόραση» – «Δεν τηρήθηκαν συμφωνίες» (Video)

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kwnstantinoupoli-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια (Video)

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Πεύκη: «Πόσα ακόμα σκάνδαλα θα “προσφέρει” η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη;»

mask
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Μάσκ διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από OpenAI και Microsoft

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χάθηκε αεροσκάφος από τα ραντάρ – Έρευνα για τους 11 επιβαίνοντες

xasapopoulos
MEDIA

«Κόλαφος» ο Χασαπόπουλος: «Βγαίνουν τώρα και λένε “δάσκαλο” τον Παπαδάκη, ενώ από πίσω έλεγαν τα χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 15:55
kwnstantinoupoli-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια (Video)

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Πεύκη: «Πόσα ακόμα σκάνδαλα θα “προσφέρει” η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη;»

mask
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Μάσκ διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων από OpenAI και Microsoft

1 / 3