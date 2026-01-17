Τριαντάφυλλος για Survivor: «Ο Gio δεν μπορεί να γίνει Ντάφυ» (Video)

Τη γνώμη του για το φετινό Survivor, τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες είπε ο Τριαντάφυλλος.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Gio, αλλά και στο γεγονός ότι το reality κομμάτι είναι εκείνο που τραβάει τους τηλεθεατές.

«Ο Gio το έχει παίξει πολύ ωραία. Το πάει πολύ καλά. Την μπαντάνα όπως την έβαζα εγώ τη βάζει, λέει τις ατάκες μου, Ντάφυ δεν μπορεί να γίνει. Έχω δει φέτος ότι αυτός που τρώει τα ωμά, πάει να κάνει τον Κόρο, ένας άλλος δημοσιογράφος, πάει να κάνει τον Τζέιμς. Δεν γίνεται αυτό», ανέφερε αρχικά.

Για το ότι ο Gio την… είπε στον Γιώργο Λιανό, ο τραγουδιστής και πρώην Survivor, σχολίασε: «Εμάς ό,τι μας ρωτούσε ο Γιώργος Λιανός απαντούσαμε. Σεβόμασταν τον παρουσιαστή, σεβόμασταν την παραγωγή. Τώρα ήταν στημένο, δεν ήταν; Ο κόσμος reality θέλει».

«Δεν θα πήγαινα ξανά. Αν πήγαινα θα ήταν για δυο μέρες. Αφιλοκερδώς για την πλάκα μου», ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής.

