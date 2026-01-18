Χριστοδουλίδης: Χωρίς καταβολή ποσού η πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σαφές μήνυμα ότι η πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, δεν συνοδεύεται από οικονομικές υποχρεώσεις, στέλνει η Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ο Κύπριος Πρόεδρος την ερμηνεύει ως αναγνώριση της γεωπολιτικής παρουσίας της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε σε δήλωσή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι ισχυρισμοί περί «δήθεν υποχρέωσης καταβολής χρηματικών ποσών» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, η πρόσκληση αφορά συμμετοχή ως μέλος για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν νέας πρόσκλησης, χωρίς να συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι αναφορές που κυκλοφορούν περί «διαφορετικών νομικών καθεστώτων» ή επιλογών μόνιμης νομικής υπόστασης αφορούν, εφόσον προκύψουν, άλλα κράτη που θα το επιδιώξουν και δεν συνδέονται με την πρόσκληση που έχει λάβει η Κύπρος.
Τη δική του ανάγνωση έκανε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί επιστολή πρόσκλησης, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου, για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης», τονίζοντας πως «είναι ιδιαίτερα τιμητικό» επειδή μέσα από αυτήν αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου στη Μέση Ανατολή, ειδικά όταν η αναγνώριση προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία της πρότασης και, στη βάση της ανάλυσης, η Λευκωσία θα προχωρήσει στην απάντησή της. Υπενθύμισε επίσης τη συμμετοχή της Κύπρου στη διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο, όπου, όπως είπε, η κυπριακή πλευρά κατέθεσε συγκεκριμένες πτυχές για το πώς μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου «με τα 20 σημεία».
Από κυβερνητικής πλευράς, η αξιολόγηση της πρόσκλησης παρουσιάζεται ως διαδικασία που θα καταλήξει σε απάντηση με πολιτικά, θεσμικά και εθνικά κριτήρια, ενώ η «ουσία» της πρόσκλησης, όπως τονίζεται, συνδέεται με τη διεθνή θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
