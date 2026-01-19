search
19.01.2026 08:40

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για τους ευάλωτους πολίτες λόγω του ψύχους

19.01.2026 08:40
kryo kiaros 876- new

Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Αθηναίων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην πόλη, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα:

Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες.

Επίσης, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Αντίστοιχα, ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί θερμαινόμενο χώρο φιλοξενίας για την προστασία των πολιτών από το ψύχος. Η δομή «Υπνωτήριο Πειραιάς – Λιμάνι Αλληλεγγύης» θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

