Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος (video)

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας, αλλά και μία πρώην αντιδήμαρχος για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη, ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας παραπέμπεται με την τότε ιδιότητά του (αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Κασσάνδρας το 2023), αλλά και η τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις αναφορές του πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του, ο τότε αντιδήμαρχος είχε κάνει δεκτή την έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο λούνα παρκ, ενώ το επίμαχο παιχνίδι (crazydance), στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, πληρούσε όλες τις προδιαγραφές για να λειτουργήσει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν υπήρχαν νομικές προϋποθέσεις για να εγκριθεί η άδεια λειτουργίας, ενώ υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό κενό, σύμφωνα με το οποίο η άδεια εγκρίθηκε – όπως υποστηρίζει ο πατέρας του 19χρονου- για λούνα παρκ της Φούρκας και όχι του Πευκοχωρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη εξάλλου, βρίσκεται η έρευνα της Δικαιοσύνης, ενώ υπάρχουν ήδη παραπομπές της έκπτωτης δημάρχου, Αναστασίας Χαλκιά, αλλά και η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών των δύο ιδιοκτητών του λούνα παρκ, του χειριστή του φονικού μηχανήματος, αλλά και ενός μηχανικού, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του 19χρονου.

