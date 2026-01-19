search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 12:03

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος (video)

19.01.2026 12:03
luna-park_xalkidiki_0612_1920-1080_new

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών παραπέμπονται ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας, αλλά και μία πρώην αντιδήμαρχος για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη, ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας παραπέμπεται με την τότε ιδιότητά του (αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Κασσάνδρας το 2023), αλλά και η τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις αναφορές του πατέρα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του, ο τότε αντιδήμαρχος είχε κάνει δεκτή την έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο λούνα παρκ, ενώ το επίμαχο παιχνίδι (crazydance), στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, πληρούσε όλες τις προδιαγραφές για να λειτουργήσει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν υπήρχαν νομικές προϋποθέσεις για να εγκριθεί η άδεια λειτουργίας, ενώ υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό κενό, σύμφωνα με το οποίο η άδεια εγκρίθηκε – όπως υποστηρίζει ο πατέρας του 19χρονου- για λούνα παρκ της Φούρκας και όχι του Πευκοχωρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη εξάλλου, βρίσκεται η έρευνα της Δικαιοσύνης, ενώ υπάρχουν ήδη παραπομπές της έκπτωτης δημάρχου, Αναστασίας Χαλκιά, αλλά και η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών των δύο ιδιοκτητών του λούνα παρκ, του χειριστή του φονικού μηχανήματος, αλλά και ενός μηχανικού, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του 19χρονου.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Καταθέτει δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας – «Είδα καβγά ανάμεσα σε δύο βάρκες»

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης με… υπερβάλλοντα ζήλο, «ανοιξε» 14 οχήματα σε μια μέρα!

Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Πύλη Ε1 – Σώα η οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Πρεμιέρα για την «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης

ispania-sygrousi-trenwn
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Drones αποτυπώνουν σε βίντο το «παράξενο σιδηροδρομικό δυστύχημα» – 39 μέχρι τώρα οι νεκροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:52
Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

1 / 3